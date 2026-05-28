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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腸病毒疫苗太貴！雲林議員喊補助弱勢 縣府將推3大疫苗免費接種

2026/05/28 14:27

縣長張麗善表示，將公布三大疫苗接種政策，至於腸病毒A71型疫苗會再討論是否補助。（記者李文德攝）

縣長張麗善表示，將公布三大疫苗接種政策，至於腸病毒A71型疫苗會再討論是否補助。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕夏季為腸病毒流行期，雲林縣議員曾博鴻等人今 （28）日在定期會質詢提出，目前只有腸病毒A71型有疫苗，不過一劑需自費4000元，建議縣府針對弱勢提供補助。縣府表示，腸病毒有不同種類，疫苗需對症下藥，會討論補助政策是否可行，不過近日將推動三大疫苗免費接種方案，從孕期開始守護下一代。

雲林縣衛生局指出，根據去年疾管署統計，全國有19例腸病毒感染併發重症確定病例，其中1例在雲林，經治療後痊癒，而今年迄今縣內尚無重症案例， 但目前因腸病毒停課7天的幼兒園、國小等尚有5班。

縣議員曾博鴻、陳乙辰、蔡明水今在定期會上聯合質詢。曾博鴻指出，目前腸病毒疫苗只有針對A71型有疫苗，目前市面上都需自費施打，且都至少需要接種2至3劑才有保護作用，不過市面上如國光生技研發的疫苗每劑約4000元，高端疫苗也約4300元，對於弱勢、低收、中低收家庭而言，是筆不小花費，盼縣府能提供補助。

蔡明水指出，目前南投縣府早在前年推出免費為弱勢、低收、中低收家庭幼童施打免費腸病毒疫苗，現在更有台北、新北、桃園、台中也全額補助接種，盼縣府也可以參酌外縣市做法，研擬出相關補助辦法。

陳乙辰表示，前兩年萬寶龍計劃成功催生出逾1.1萬新生兒，後續是否縣府能夠保護這些幼兒們的健康安全也至關重要，是否可以先針對弱勢家庭兒童提出免費接種政策，後續再視推行情況再進一步研擬全縣幼兒接免費施打。

縣長張麗善表示，目前腸病毒類型多，若僅單一型疫苗可能無法精準達到防疫作用，會持續討論腸病毒A71型疫苗是否補助，不過近日將公布三大疫苗免費接種政策，其中有輪狀病毒疫苗接種，將提供設籍雲林、出生滿6至24週幼兒全額免費提供2劑疫苗。

張麗善更指出，另外將全面提供孕婦接種RSV（呼吸道融合病毒）疫苗，盼透過孕婦施打後經胎盤吸收被動免疫，降低新生兒下呼吸道感染風險，更有弱勢長者免費接種帶狀皰疹疫苗政策，相關辦法將在6月1日公布詳細資訊。

縣議員陳乙辰、曾博鴻等人提出是否針對弱勢家庭幼兒提供腸病毒疫苗免費接種。（記者李文德攝）

縣議員陳乙辰、曾博鴻等人提出是否針對弱勢家庭幼兒提供腸病毒疫苗免費接種。（記者李文德攝）

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