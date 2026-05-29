健康網》夏日吃冰消暑 中醫：凍傷腸胃！

天氣炎熱，大家總忍不住吃冰、喝冷飲，中醫師邱柏瑄認為這恐造成濕疹惡化。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕暫別昨（28）日高溫炎熱，今（29）日迎來雨天，總算能稍微降溫。中央氣象署表示，北部、東北部地區以及午後花東地區和中南部山區可能下大雨，北部及東半部白天高溫約30、31度，中南部沒下雨時仍較悶熱，高溫約33至35度。

中醫師邱柏瑄在臉書粉專「Dr.Syuan 邱柏瑄 中醫師」表示，在炎熱難耐的夏季，大家總忍不住吃冰、喝冷飲，但這其實是夏季皮膚炎、濕疹惡化的主因。

請繼續往下閱讀...

冰涼退火？其實是「凍傷」腸胃！

邱柏瑄表示，大量冷飲會損傷「脾胃陽氣」。腸胃一旦受寒當機，水分無法正常代謝，就會形成「濕氣」積聚在體內。這些濕氣無處可去，最後從皮膚發洩出來，誘發紅腫搔癢。

溫陽化濕，從源頭治本

邱柏瑄表示，中醫開立溫陽藥，不是火上加油，而是幫你「解凍」腸胃！重新啟動脾胃的代謝與排濕功能，從源頭把體內濕氣清掉，皮膚自然跟著好。

最後邱柏瑄總結安度夏日，避免皮膚炎、濕疹惡化的3大重點：

1. 少冰冷： 戒除冰品與生冷食物，保護腸胃。

2. 忌甜炸： 避開甜食與烤炸辣，減少體內發炎。

3. 保乾爽： 流汗盡速擦乾，避免濕氣悶在體表。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法