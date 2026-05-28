喪屍煙彈濫用 胸腔醫關切：惡化速度超乎想像 嚴重恐致命

台南市立安南醫院胸腔內科醫師何建輝呼籲民眾切勿因好奇接觸來路不明的電子煙與煙彈產品。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕近期新興毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）濫用問題引發社會關注。台南市立安南醫院胸腔內科醫師何建輝指出，依托咪酯除具成癮與中樞神經抑制風險外，更可能直接影響人體呼吸中樞，嚴重時造成呼吸抑制、缺氧甚至危及生命，呼籲民眾切勿因好奇嘗試來路不明的電子煙產品。

何建輝表示，依托咪酯原為臨床使用的麻醉鎮靜藥，需在專業醫療團隊監控及急救設備完善的環境下使用。然而，近年卻遭不法人士非法混入電子煙彈，以吸入方式濫用，不僅增加藥物作用的不確定性、也大幅提高危及健康的風險。

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他提醒，電子煙本身在台灣已受《菸害防制法》規範，除全面禁止電子煙外，未經核准的加熱式菸品及非法煙彈亦不得製造、輸入、販售、供應或使用。近年新興毒品常藉由電子煙與煙彈作為載具，利用年輕族群對電子煙危害認知不足的特性，降低戒心並增加接觸風險，已成為公共衛生與毒品防制的重要隱憂。

何建輝說明，喪屍煙彈在臨床上有3大風險需特別注意：

1、呼吸抑制危及生命：當中樞神經受到強烈抑制，患者可能出現呼吸變慢、變淺，甚至失去自主呼吸能力，導致體內缺氧及二氧化碳堆積，嚴重時恐造成生命危險。

2、氣道與肺部傷害：不明電子煙彈除含藥物成分，還可能混有高溫加熱後產生的化學溶劑與添加物，易造成呼吸道刺激，引發咳嗽、胸悶、喘鳴、呼吸困難，甚至使原有氣喘或肺部疾病急性惡化。

3、意識改變造成二次傷害：使用後若出現神智不清、抽動、跌倒等情況，可能進一步導致外傷、交通事故，甚至失去求救能力、延誤送醫。

何建輝提醒，若發現身邊有人疑似吸食不明煙彈後，出現「叫不醒或反應明顯變慢、呼吸變慢變淺、站不穩或肢體抽動、胸悶、喘或嘴唇發白發紫及意識混亂、言行異常」等症狀，應即尋求醫療協助，切勿誤以為只需暫時睡覺或休息即可恢復。

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