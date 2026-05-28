您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
喪屍煙彈濫用 胸腔醫關切：惡化速度超乎想像 嚴重恐致命
〔記者王俊忠／台南報導〕近期新興毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）濫用問題引發社會關注。台南市立安南醫院胸腔內科醫師何建輝指出，依托咪酯除具成癮與中樞神經抑制風險外，更可能直接影響人體呼吸中樞，嚴重時造成呼吸抑制、缺氧甚至危及生命，呼籲民眾切勿因好奇嘗試來路不明的電子煙產品。
何建輝表示，依托咪酯原為臨床使用的麻醉鎮靜藥，需在專業醫療團隊監控及急救設備完善的環境下使用。然而，近年卻遭不法人士非法混入電子煙彈，以吸入方式濫用，不僅增加藥物作用的不確定性、也大幅提高危及健康的風險。
請繼續往下閱讀...
他提醒，電子煙本身在台灣已受《菸害防制法》規範，除全面禁止電子煙外，未經核准的加熱式菸品及非法煙彈亦不得製造、輸入、販售、供應或使用。近年新興毒品常藉由電子煙與煙彈作為載具，利用年輕族群對電子煙危害認知不足的特性，降低戒心並增加接觸風險，已成為公共衛生與毒品防制的重要隱憂。
何建輝說明，喪屍煙彈在臨床上有3大風險需特別注意：
1、呼吸抑制危及生命：當中樞神經受到強烈抑制，患者可能出現呼吸變慢、變淺，甚至失去自主呼吸能力，導致體內缺氧及二氧化碳堆積，嚴重時恐造成生命危險。
2、氣道與肺部傷害：不明電子煙彈除含藥物成分，還可能混有高溫加熱後產生的化學溶劑與添加物，易造成呼吸道刺激，引發咳嗽、胸悶、喘鳴、呼吸困難，甚至使原有氣喘或肺部疾病急性惡化。
3、意識改變造成二次傷害：使用後若出現神智不清、抽動、跌倒等情況，可能進一步導致外傷、交通事故，甚至失去求救能力、延誤送醫。
何建輝提醒，若發現身邊有人疑似吸食不明煙彈後，出現「叫不醒或反應明顯變慢、呼吸變慢變淺、站不穩或肢體抽動、胸悶、喘或嘴唇發白發紫及意識混亂、言行異常」等症狀，應即尋求醫療協助，切勿誤以為只需暫時睡覺或休息即可恢復。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞