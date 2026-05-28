心臟病、中風救星來了？新型強效藥物有望明年問世！

進度最快的諾華製藥，最快預計在今年夏天就會公布關鍵的研究結果。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣，心血管疾病長期高居國人十大死因前三名，許多人每天努力控制飲食、運動，但還是被心臟病、中風找上門。不過，醫學界近日迎來重大突破，一類針對這項隱形殺手的新藥即將完成臨床試驗，最快明年就有望問世。

根據《華爾街日報》報導，一般人體檢時，都會注意到俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白（LDL）。但醫學界發現，壞膽固醇其實有一種「隱形變異株」，叫做脂蛋白（a），簡稱「Lp（a）」。這種微粒非常狡猾，它就像是血管裡的黏著劑，會加速血管硬化、形成血栓，把血管塞死。可怕的是，一個人體內這種微粒濃度，高達 90% 是出生時就由基因決定了。換句話說，不管再怎麼努力都無法降低它的濃度；甚至連醫生常開的傳統降膽固醇藥，有時反而會讓它的濃度不降反升。

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報導舉美國35年資歷的退休電工海姆（Bill Heym）為例。海姆在2016年底動手術時，突然在醫院心跳驟停，當場做了三次 CPR 並出動直升機緊急送往大醫院，才把動脈裡的血栓清乾淨。醫師在海姆醒來後告訴他，他體內的 Lp（a） 隱形脂肪濃度，竟然超過標準值的「三倍以上」。在這之前，海姆根本不知道自己體內藏著這個定時炸彈，因為過去根本沒有藥醫，醫生一般也不會主動安排這項檢驗。

為了解開這個難題，諾華（Novartis）、安進（Amgen）和禮來（Eli Lilly）等全球醫藥巨頭，近年紛紛投入研發。諾華這次不走傳統藥物路線，而是改用先進的「基因技術」，直接從源頭「關掉」製造這種隱形脂肪的訊號；安進和禮來則在研發能降低Lp（a）濃度的藥物，讓相關基因「保持安靜」不再生產。

其中進度最快的諾華製藥，最快預計在今年夏天就會公布關鍵的研究結果。如果證實能有效減少心臟病與中風的死亡率，最快明（2027）年這款新藥就能獲得美國官方批准上市。花旗分析師更樂觀預估，這類新藥未來在全球將有高達250億美元的龐大市場。

未來新藥若順利上市，各大醫療機構預計將會全面推廣這項檢驗。不過，專家也提醒，這種高科技新藥剛上市時價格恐怕不便宜，保險初期可能只會優先補助給「濃度極高、隨時有生命危險」的高風險患者。但無論如何，這項醫學突破，都為全球無數受心血管疾病所苦的家庭點亮了一盞明燈。

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