自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

心臟病、中風救星來了？新型強效藥物有望明年問世！

2026/05/28 14:10

進度最快的諾華製藥，最快預計在今年夏天就會公布關鍵的研究結果。（美聯社）

進度最快的諾華製藥，最快預計在今年夏天就會公布關鍵的研究結果。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣，心血管疾病長期高居國人十大死因前三名，許多人每天努力控制飲食、運動，但還是被心臟病、中風找上門。不過，醫學界近日迎來重大突破，一類針對這項隱形殺手的新藥即將完成臨床試驗，最快明年就有望問世。

根據《華爾街日報》報導，一般人體檢時，都會注意到俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白（LDL）。但醫學界發現，壞膽固醇其實有一種「隱形變異株」，叫做脂蛋白（a），簡稱「Lp（a）」。這種微粒非常狡猾，它就像是血管裡的黏著劑，會加速血管硬化、形成血栓，把血管塞死。可怕的是，一個人體內這種微粒濃度，高達 90% 是出生時就由基因決定了。換句話說，不管再怎麼努力都無法降低它的濃度；甚至連醫生常開的傳統降膽固醇藥，有時反而會讓它的濃度不降反升。

報導舉美國35年資歷的退休電工海姆（Bill Heym）為例。海姆在2016年底動手術時，突然在醫院心跳驟停，當場做了三次 CPR 並出動直升機緊急送往大醫院，才把動脈裡的血栓清乾淨。醫師在海姆醒來後告訴他，他體內的 Lp（a） 隱形脂肪濃度，竟然超過標準值的「三倍以上」。在這之前，海姆根本不知道自己體內藏著這個定時炸彈，因為過去根本沒有藥醫，醫生一般也不會主動安排這項檢驗。

為了解開這個難題，諾華（Novartis）、安進（Amgen）和禮來（Eli Lilly）等全球醫藥巨頭，近年紛紛投入研發。諾華這次不走傳統藥物路線，而是改用先進的「基因技術」，直接從源頭「關掉」製造這種隱形脂肪的訊號；安進和禮來則在研發能降低Lp（a）濃度的藥物，讓相關基因「保持安靜」不再生產。

其中進度最快的諾華製藥，最快預計在今年夏天就會公布關鍵的研究結果。如果證實能有效減少心臟病與中風的死亡率，最快明（2027）年這款新藥就能獲得美國官方批准上市。花旗分析師更樂觀預估，這類新藥未來在全球將有高達250億美元的龐大市場。

未來新藥若順利上市，各大醫療機構預計將會全面推廣這項檢驗。不過，專家也提醒，這種高科技新藥剛上市時價格恐怕不便宜，保險初期可能只會優先補助給「濃度極高、隨時有生命危險」的高風險患者。但無論如何，這項醫學突破，都為全球無數受心血管疾病所苦的家庭點亮了一盞明燈。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中