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健康 > 心理精神

肥胖恐讓脂肪訊號入侵大腦 研究揭失智症新關聯

2026/05/28 13:39

肥胖與代謝異常近年被認為可能提高失智症風險。最新研究指出，脂肪組織釋放的特定脂質訊號，可能影響大腦免疫與神經功能。情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

肥胖與代謝異常近年被認為可能提高失智症風險。最新研究指出，脂肪組織釋放的特定脂質訊號，可能影響大腦免疫與神經功能。情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕肥胖可能不只增加心血管疾病風險，還會透過脂肪細胞釋放的訊號影響大腦。美國最新研究發現，部分脂肪分子可能一路進入腦部，干擾神經與免疫系統運作，進一步加速阿茲海默症（Alzheimer’s disease）相關病變，為肥胖與失智症之間的關聯提供新的解釋方向。

根據美國休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist）發表於《分子神經退化》（Molecular Neurodegeneration）期刊的研究，肥胖會提高體內一類脂肪分子的濃度。研究團隊發現，這些脂肪訊號可能透過微小粒子進入大腦，影響腦細胞之間的溝通，並削弱大腦免疫防禦能力。

脂肪訊號恐干擾腦部運作並促進毒性蛋白堆積

研究指出，這類脂肪分子進入大腦後，可能促進與阿茲海默症有關的類澱粉蛋白（amyloid proteins）堆積。這種蛋白異常累積，被認為是失智症的重要特徵之一。

主持研究的生醫工程學者王史蒂芬（Stephen Wong）表示，肥胖可能改變身體向大腦傳遞訊號的方式，而這項機制未來或許有機會成為新的治療方向。

研究團隊在阿茲海默症模型中發現，當脂肪分子恢復平衡後，腦部脂質調節問題有所改善，認知功能表現也出現提升。不過，研究人員強調，目前相關結果仍屬早期研究階段，距離實際應用於人體治療，仍需更多驗證。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，目前全美約有650萬人罹患阿茲海默症，預估至2060年可能增至近1400萬人。

研究作者指出，這項研究主要揭示肥胖與失智症之間可能存在的新機制，但尚未直接證實肥胖一定會導致阿茲海默症。研究團隊認為，未來若能進一步確認相關脂肪訊號的作用方式，或有機會成為提早介入高風險族群的新方向。

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