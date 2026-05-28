孩子總是坐不住、常分心？醫師教你分辨活潑調皮與ADHD

新竹臺大分院精神醫學部醫師陳沛蓉提醒，若孩子長期出現分心、衝動及學習困難，建議及早接受專業評估與介入，有助穩定發展。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕孩子坐不住、常分心，是單純活潑調皮，還是注意力不足過動症（ADHD）的警訊？醫師提醒，若孩子長期出現注意力不集中、衝動、學習困難等情形，且已影響課業、人際互動與家庭生活，建議及早接受專業評估，把握介入時機，協助孩子穩定發展、建立自信。

新竹臺大分院精神醫學部醫師陳沛蓉表示，活潑好動與ADHD並不相同。一般活潑的孩子，在建立規範、減少環境干擾後，多能改善專注表現，不致明顯影響生活功能；ADHD孩子則是在家庭、學校等不同情境中，持續出現注意力不足、過動或衝動行為，即使想專心也常力不從心，需進一步接受專業協助。

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陳沛蓉指出，ADHD是常見的神經發展疾患，台灣盛行率約9%，其中僅不到五分之一的人接受診斷。ADHD與大腦前額葉功能發展，以及多巴胺、正腎上腺素等神經傳導物質調節有關。孩子常在課業學習、整理物品、時間規劃與人際互動上遇到困難，若長期受到責備並累積挫折，可能影響自信與情緒發展。

對於診斷，陳沛蓉說明，不少家長擔心孩子會被過度診斷，其實ADHD需透過完整且審慎的評估，包含家庭與學校中的行為表現，必要時搭配智力或注意力測驗。評估目的不只是確認診斷，更重要的是了解孩子在日常生活與學習上遇到哪些困難，進一步找出適合的支持方式。

在治療方面，學齡前兒童以生活習慣建立與行為訓練為主，如規律作息、分段任務與正向引導；進入學齡後，則可依需求評估搭配藥物治療。陳沛蓉指出，目前研究顯示，藥物是改善ADHD核心症狀（如專注力不足、過動與衝動）的有效方式之一，多數副作用可透過專業評估與劑量調整獲得改善，適當治療有助提升專注力、學習效率與情緒穩定度。

陳沛蓉提醒，家長的理解與陪伴是孩子成長的重要力量。建議透過固定作息、清單提示、視覺化提醒與任務分段，協助孩子逐步完成目標，並給予即時肯定與鼓勵。同時與學校保持良好溝通，建立一致支持策略，能讓孩子在家庭與校園都獲得穩定協助。若孩子長期出現相關困擾，應及早尋求專業協助。#

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