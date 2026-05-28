健康網》劉至翰驚傳動刀！ 青光眼不是長者專屬 醫曝7危險因子

八點檔本土男星劉至翰曾自曝，自己患有家族遺傳性青光眼。（民視提供）

〔健康頻道／綜合報導〕八點檔本土男星劉至翰曾自曝自己患有家族遺傳性青光眼，日前PO出躺在病床上的照片，透露將進行眼睛手術，讓粉絲擔心他的健康。根據台北榮總衛教資料指出，青光眼的特徵是視神經病變，伴隨著相對應的視野缺損或是視野喪失。隨著視神經破壞程度逐漸嚴重，視野缺損範圍逐漸擴大，最後恐有失明風險，若能早期診斷早期介入，可延緩疾病進展速度。

劉至翰過去曾在節目中透露自己患有家族遺傳性青光眼，30多歲時便察覺視力異常，不僅眼前總是霧茫茫，還會出現疊影，甚至左上方視角一度黑掉。他日前透露自己將進行眼睛手術，昨再度透過社群報平安，表示手術已順利完成，目前正在等待康復。

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劉至翰透過社群報平安，他表示手術已順利完成。（圖翻攝自劉至翰臉書）

台北榮總衛教資料表示，青光眼的特徵可以大略歸為以下3點：1.漸進性的視網膜神經節細胞喪失；2.視神經盤凹陷，杯盤比例增加；3.具有青光眼特徵的視野缺損以晚期視力喪失。

青光眼的症狀

青光眼並不是單一的一種疾病，它包含不同病因所引起的視神經病變，大致可以分為原發性、續發性，以及先天性。原發性可再細分為慢性隅角開放型（open angle）以及急性隅角閉鎖型（angle closure）：

●初期的隅角開放型青光眼沒有任何症狀，但在中後期會逐漸周邊視野喪失，隨著視神經破壞程度逐漸嚴重，視野缺損範圍逐漸擴大，最後會造成失明。

●急性隅角閉鎖型青光眼會出現噁心、嘔吐、視力模糊、眼球劇烈疼痛、看到彩虹般的光暈等症狀，此為眼科急症，若未即時就診可能快速進展至永久視力喪失。

青光眼的7大危險因子

1.眼內壓偏高：一般認為眼壓平均值在10到21毫米汞柱（mmHg）之間，眼壓越高，視神經受到壓迫造成的損傷越大。但大家不要誤解為眼壓高是青光眼的必備因子，青光眼病患中也有部分是正常眼壓值。

2.年紀增長：年紀漸大，防水排出的小樑網及管道阻力增加，增加眼壓上升的機率。

3.家族病史：直系親屬中有青光眼病史者，得到青光眼機會較高。

4.高度近視患者：目前有研究顯示高度近視比較容易引起青光眼，但是高度近視者眼球結構迥異於正常眼，以一般臨床方法不容易在疾病早期得到確定診斷。

5.種族：隅角開放型青光眼最多為黑人人種，而隅角閉鎖型青光眼最多為愛斯基摩人即華裔人種。

6.糖尿病患者。

7.心血管疾病患者。

台北榮總提醒，青光眼就是一種慢性疾病，要有「無法根治」的觀念，必須長期使用藥物治療，目的是希望病情「得到控制」不再惡化。青光眼藥物種類繁多，藥物的選擇、接受雷射或手術治療的時機必須由醫師的專業來判斷。若能早期診斷早期介入，則可延緩疾病進展速度，甚至防止青光眼疾病惡化。

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