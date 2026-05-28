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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

勃起功能障礙年輕化 「晨勃變少」持續1個月快檢查

2026/05/28 12:18

醫師表示，勃起功能障礙與高血壓、糖尿病等慢性病息息相關。（記者侯家瑜攝）

醫師表示，勃起功能障礙與高血壓、糖尿病等慢性病息息相關。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「晨勃變少」不只是年紀問題，也可能是健康警訊。調查發現，近4成5男性因晨勃頻率減少影響性自信，更有高達9成男性即使出現勃起功能障礙症狀，仍未主動就醫。醫師提醒，晨勃減少除了可能與壓力、睡眠不足有關，也可能是高血壓、糖尿病、心血管疾病甚至男性荷爾蒙低下的早期徵兆。

男性學暨性醫學醫學會理事長蔡維恭表示，現代男性長期處於工作、家庭與經濟壓力下，容易陷入「越在意表現、越容易焦慮」的惡性循環。醫學會針對全台200位25歲以上男性進行調查，發現55%的22到39歲Y/Z世代男性希望在關鍵時刻「不要失常」，但越想表現好，反而越容易受到壓力影響；另有近4成坦言，性生活常因工作、育兒或生活瑣事中斷，難以再次恢復勃起狀態。

至於40歲以上X世代男性，則更重視與伴侶的親密關係。調查顯示，超過5成擔心「勃起無法維持到性行為結束或伴侶高潮」，反映中年男性更在意性生活品質與伴侶感受。此外，近6成擔心長期服用壯陽藥會成癮，另有近6成誤以為長效型藥物會導致長時間持續勃起，顯示不少民眾對治療仍存有迷思。

醫學會秘書長張奕凱指出，晨勃其實是男性健康的重要觀察指標。若晨勃頻率、硬度明顯比過去減少，且持續約1個月以上，就建議到泌尿科檢查。他表示，晨勃減少可能與高血壓、糖尿病、心臟病、睪固酮低下有關，壓力過大、熬夜與睡眠不足也會影響。

調查也發現，高達45%男性不知道晨勃可作為性功能評估指標。張奕凱提醒，許多人誤以為勃起功能障礙只是「心理問題」或「年紀到了」，其實背後常與血管健康、代謝症候群有關。尤其肥胖、血糖過高、血脂異常等問題，都可能提高勃起功能障礙風險。

目前臨床治療以PDE5抑制劑口服藥物為主，分為短效型與長效型。張奕凱說明，短效型需事前規劃，且可能受高油脂飲食與酒精影響；長效型則藥效維持較久，較不受飲食與適量酒精干擾，也有研究顯示約78%患者使用後可恢復晨勃反應。

他也強調，PDE5抑制劑主要是促進血管放鬆與血流增加，不具成癮性，也不會讓人長時間維持勃起，仍需有性刺激才會產生生理反應。若有需求，應透過醫師評估選擇適合自己的治療方式，切勿自行網購來路不明藥物，以免買到偽藥、造成嚴重副作用。

蔡維恭提醒，勃起功能障礙往往是身體健康亮紅燈的早期訊號，男性若發現晨勃減少、勃起困難或性生活表現明顯改變，不必過度焦慮，但也不應忽視，及早就醫不僅能改善性生活品質，也有機會及早發現潛在慢性疾病。

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