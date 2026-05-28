癌細胞還沒消滅免疫細胞先累了 研究找到CAR-T「疲乏開關」

CAR-T細胞療法流程示意圖。CAR-T療法是先取出患者自身免疫細胞，再透過基因改造，使其能重新辨識並攻擊癌細胞。（圖取自《Blood Cancer Journal》期刊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕被視為癌症治療重大突破的「CAR-T細胞療法」，近年已成功幫助部分血癌患者對抗病情，但科學家始終面臨一個難題：許多免疫細胞還沒消滅癌細胞，自己就先「累垮失效」。尤其在肺癌、乳癌等實體腫瘤治療上，這種情況更加明顯。

最新研究發現，科學家可能已找到造成這種「疲乏」現象的關鍵基因。根據《SciTechDaily》報導，美國哥倫比亞大學（Columbia University）與德國圖賓根大學醫院（University Hospital Tübingen）研究團隊發現，一種名為「NFIL3」的蛋白質，與CAR-T免疫細胞逐漸失去攻擊能力有高度關聯。研究成果已發表於醫學期刊《癌症發現》（Cancer Discovery）。

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所謂CAR-T（嵌合抗原受體T細胞）細胞療法，是先取出患者自身免疫細胞，再透過基因改造，讓這些免疫細胞能重新辨識並攻擊癌細胞。目前這項療法對部分白血病與淋巴癌已有不錯成果，但在實體腫瘤上的效果始終有限。其中一項重要原因，就是CAR-T細胞進入腫瘤環境後，會逐漸出現「疲乏」（exhaustion）現象，攻擊力與存活時間都明顯下降。

研究團隊這次利用CRISPR基因編輯技術，直接關閉CAR-T細胞中的NFIL3基因。結果發現，被改造過的免疫細胞不但能存活更久，也能維持更強的抗癌能力。在多項小鼠實驗中，這些CAR-T細胞對腫瘤的壓制效果也更加明顯，實驗動物的存活時間同步延長。

參與研究的德國醫師費希特（Judith Feucht）表示，關閉NFIL3，可能成為提升CAR-T細胞長期抗癌能力的重要一步。研究團隊也認為，若未來能改善免疫細胞「容易疲乏」的問題，CAR-T療法未來可能有機會擴大應用至更多實體癌症。

不過研究人員也強調，目前這項成果仍停留在動物實驗階段，距離真正用於人體治療，仍需更多臨床研究與安全性驗證。

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