1顆粽子相當1個小便當 基隆醫院研發健康高纖粽

衛福部基隆醫院營養師研發富含膳食纖維的鹹粽與甜粽，讓民眾吃得更健康。（基隆醫院提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕端午節快到了，市面上開賣各式粽子，粽子雖然美味，卻也隱藏著高熱量、高油脂、高鈉及低纖維等健康問題，容易造成腸胃不適、血糖波動，甚至增加心血管疾病風險。衛生福利部基隆醫院營養師林鈺庭建議民眾搭配高纖蔬果並少用醬料，健康粽，她也研製富含膳食纖維的鹹粽與甜粽，運用簡單的食材就能輕鬆在家DIY。

林鈺庭指出，粽子的主要成分為糯米，1顆的熱量相當於1個小便當，建議1餐以1顆中小型粽子為限，取代正餐中的飯、麵或其它主食，避免額外攝取澱粉造成熱量超標。同時搭配至少1碗的蔬菜或補充水果，增加維生素與膳食纖維。

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林鈺庭營養師與廚師王伶郡廚師研發了富含膳食纖維的鹹粽與甜粽，運用簡單的食材就能輕鬆在家DIY。（基隆醫院提供）

林鈺庭營養師與廚師王伶郡廚師研發了富含膳食纖維的鹹粽與甜粽，運用簡單的食材就能輕鬆在家DIY。

「海味高纖粽」鹹粽，是將傳統鹹粽的醬油糯米飯換成低鈉的柴魚五穀飯，常見的三層肉改用花枝、鮭魚與小干貝，大幅降低飽和脂肪的攝取量，並加入香菇、筍丁與腰果增加口感與香氣，讓傳統美食吃得低鈉、高纖又健康。海味高纖粽可用蒸、煮、烤等烹調方式，大幅減少了烹調用油的使用量，每顆只有300大卡，相當市售粽子的一半，再搭配1份蔬菜就是均衡的一餐。

一般銀耳是做甜湯的材料，林鈺庭則用白木耳做「輕盈銀耳粽」甜粽，利用白木耳富含的水溶性膳食纖維，其天然的黏稠性，只要加入太白粉與枸杞增加鮮甜味，就可簡單做出每顆只有30大卡的輕盈甜粽，相當於市售甜粽的2/3，再搭配1份水果，就是富有飽足感的的餐間點心。輕盈銀耳粽不僅做法簡單，更可以避免傳統鹼粽，在製作過程中使用強鹼的「鹼粉」或「鹼油」的危險性。

海味高纖粽。（基隆醫院提供）

輕盈銀耳粽。（基隆醫院提供）

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