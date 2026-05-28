通霄男性癌症死亡率高於女性2.7倍！衛生局5/31推免費大篩檢 。示意圖，與此次篩檢無關。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕癌症連續43年高居國人十大死因之首，苗栗縣政府衛生局最新統計指出，通霄鎮癌症標準化死亡率高於全縣平均，其中男性癌症死亡率更達每十萬人口173.7人，高出女性的2.7倍。苗栗縣衛生局攜手通霄鎮衛生所、苑裡李綜合醫院等單位，將於5月31日早上7點至上午10點半，在通霄綜合活動中心舉辦「做檢查 顧健康」大型整合性篩檢活動。

苗縣府衛生局長楊文志強調，許多慢性病與癌症早期並無症狀，唯有透過「定期篩檢」才能及早阻斷病魔。本次活動主打「一站式服務」，免去民眾舟車勞頓。

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篩檢項目全面且完全免費，包含乳房攝影、子宮頸抹片、大腸癌與口腔癌等四大癌症篩檢，另有成人健檢、B、C型肝炎、X光篩檢及長者功能評估。值得注意的是，現場也提供12歲以上新冠疫苗（莫德納JN.1）及50歲以上流感疫苗施打。

衛生局提醒，欲參加成人健檢的民眾，前一日午夜12點起須禁食空腹6至8小時，活動當天請務必攜帶健保卡與身分證。主辦單位體貼鄉親，抽血後將提供簡式早點，現場更安排摸彩活動，最高可抽中千元全聯禮券，呼籲通霄鄉親踴躍前來為健康把關。

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