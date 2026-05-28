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健康 > 抗老養生 > 運動復健

腰痠背痛別只當老化 醫示警：停經後5年骨量恐大減3成

2026/05/28 10:08

骨質疏鬆初期往往沒有明顯症狀，但隨著骨量下降，輕微跌倒或碰撞就可能骨折，嚴重甚至導致失能、長期臥床；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

骨質疏鬆初期往往沒有明顯症狀，但隨著骨量下降，輕微跌倒或碰撞就可能骨折，嚴重甚至導致失能、長期臥床；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕55歲林姓婦人近年進入更年期後，雖然生活作息規律、飲食也相對清淡，卻逐漸出現身高變矮、駝背及腰背痠痛等情況。她原以為只是年紀增長導致體力變差，直到健康檢查才發現，骨質密度T值已達-2.5，正式落入骨質疏鬆範圍。

5月除了母親節，也是女性健康照護月。中華民國骨質疏鬆症學會理事長韓德生表示，許多女性只注意更年期常見的熱潮紅、盜汗與情緒波動，卻忽略骨質正快速流失。骨質疏鬆初期往往沒有明顯症狀，但隨著骨量下降，輕微跌倒或碰撞就可能骨折，嚴重甚至導致失能、長期臥床。

韓德生指出，台灣女性約在45歲至55歲進入更年期，隨著雌激素分泌減少，骨骼生成速度下降、骨質流失加快。研究顯示，停經後5至7年間，骨質累積流失幅度最高可達30%；到了65歲左右，約有一半女性已出現骨量不足甚至骨質疏鬆問題。

他說，骨鬆最直接的風險就是骨折。全球55歲以上骨鬆患者，每年約發生3700萬例脆性骨折，等於平均每分鐘就有約70例。部分患者骨折後需長期臥床，不只影響行動能力，也會增加感染、循環不良及代謝異常等併發症風險。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長韓德生呼籲，透過「精準吸收、定期檢測、規律運動」三關鍵，幫助逆轉骨齡、力抗骨鬆。（中華民國骨質疏鬆症學會提供）

中華民國骨質疏鬆症學會理事長韓德生呼籲，透過「精準吸收、定期檢測、規律運動」三關鍵，幫助逆轉骨齡、力抗骨鬆。（中華民國骨質疏鬆症學會提供）

韓德生引述2021年統計指出，骨質疏鬆導致全球約22萬名停經後婦女死亡，停經後女性死亡率更比停經前高出15倍，顯示骨鬆並非只是「骨頭變脆」而已，而是與整體健康與老年生活品質密切相關。

除了定期檢測骨密度外，日常補鈣與運動也相當重要。不過韓德生提醒，補鈣不只是吃得多，更重要的是能否有效吸收。國人普遍鈣質攝取不足，加上外食比例高，更容易出現缺鈣問題。

他表示，挑選補鈣產品時，可注意是否搭配維生素D與維生素K等營養素。維生素D有助鈣質吸收，維生素K則可幫助鈣質沉積於骨骼，提高利用效率。

此外，規律運動同樣是延緩骨質流失的重要關鍵。韓德生建議，更年期後女性可持續進行有氧運動與阻力訓練，不僅有助維持骨密度，也能增加肌力、降低跌倒風險，維持日常生活自理能力。

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