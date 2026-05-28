台中牙醫張元瀚突猝逝 妻接棒診所改名藏夫妻深情

張元瀚牙醫師猝逝，牙醫診所將由其妻子、牙醫師葉映彤接手，並更名為張元瀚為她開的診所同名。（翻攝自張元瀚IG）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市42歲人氣牙醫張元瀚驚傳猝逝，引發外界關注，由於他今年4月才開心分享龍鳳胎出生滿100天喜訊，突然傳出噩耗，引發醫界與患者震驚不捨，其經營的「昕展牙醫診所」發出聲明，宣布後續將由張元瀚妻子、牙醫師葉映彤接手，並更名與張元瀚為她開的診所同名「彤昕牙醫診所」，延續張元瀚生前堅持的醫療理念與專業精神。

張元瀚醫師生前與妻子開第二間診所，取妻子名字的一字，就開在自己診所旁。（翻攝自張元瀚IG）

張元瀚醫師在台中經營「昕展牙醫診所」並擔任院長，平時也經常透過社群分享與妻子的生活互動，以及照顧孩子的日常點滴，累積超過5000名粉絲追蹤，今年4月初，他才分享家中龍鳳胎寶寶滿100天喜訊，如今卻突傳噩耗，讓不少長期追蹤的粉絲與患者感到錯愕。

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昕展牙醫診所發布聲明指出，張元瀚離世，讓診所全體同仁感到萬分不捨與悲痛，團隊仍將盡最大努力維持醫療服務，並妥善安排張醫師原有患者後續治療計畫，由其他醫師共同接手尚未完成療程，盡力降低對患者權益與治療進度的影響。

診所也提到，希望外界能給予團隊一些時間與體諒，讓後續安排與交接得以妥善完成。同時宣布，原「昕展牙醫診所」未來將由葉映彤接手經營，並正式更名為「彤昕牙醫診所」，未來將持續秉持張元瀚一路以來對醫療品質與患者照護的堅持，守護病患口腔健康。

據悉，張元瀚死因疑似為心肌梗塞，葉映彤醫師強忍喪夫之痛發布訃聞，告別式預計於6月4日上午在台中蓮心堂舉行，家屬也表示，懇辭花圈、輓聯、陣頭及罐頭塔，希望讓張醫師能以莊嚴平靜的方式走完人生最後一程。

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