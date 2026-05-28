健康網》減重不吃油、澱粉恐踩雷！ 營養師揭復胖真相

營養師廖欣儀提醒，許多減脂方法會直接把澱粉移除，不吃飯麵，晚餐完全無澱粉，真正需要調整的，應是精製糖與含糖飲料；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人減重時，會選擇不吃澱粉、只吃沙拉，甚至完全不碰油脂與肉類，希望快速降低熱量。然而，營養師廖欣儀提醒，這類極端節食方式，短期雖可能讓體重下降，但往往伴隨疲倦、情緒不穩、暴食甜食、排便不順，甚至復胖等問題。真正有效的減脂關鍵，不是吃越少越好，而是避免身體陷入營養失衡。

廖欣儀在臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發文分享，穩定減脂重點在均衡飲食，而非極端限制食物。他進一步整理減脂過程中最容易失衡的5大營養素：

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●蛋白質

很多人減脂時雖然有吃肉，但份量往往不足或分配不均，蛋白質與肌肉維持、飽足感、基礎代謝、修復能力有直接關聯，如果長期攝取不足，可能出現容易餓、肌肉流失、體態鬆弛、代謝下降、減脂停滯等問題。

●碳水化合物

這是最常被誤解、也最常被過度限制的營養素，許多減脂方法會直接把澱粉移除，不吃飯麵，晚餐完全無澱粉，或用蔬菜取代正餐，短期會體重下降，若長期碳水化合物不足，可能影響精神與專注力，無醣飲食也讓情緒穩定度下降，恐造成對甜食的渴望。真正需要調整的，應是精製糖與含糖飲料，而不是完全排除澱粉。

●好油脂

不少人在減脂期間會刻意不吃油，所有食物水煮，油脂是必要營養素，適量好油脂可提供飽足感，幫助荷爾蒙功能、讓脂溶性維生素好吸收，真正需要限制的是油炸食品或過度加工食品，而不是限制攝取油脂。

●鐵

當飲食量減少、紅肉攝取不足時，鐵攝取也跟著下降，特別是當飲食偏向蔬食化，女性還會加上生理流失因素，容易出現鐵不足，常見表現包括疲倦、頭暈、注意力差，但常被誤以為只是減脂正常反應，易被忽略。

●鈣質

很多人減脂時會減少乳製品，導致鈣質攝取不足，鈣質除了骨骼健康外，也參與肌肉收縮與神經傳導，維持正常生理調節，長期不足可能影響整體身體功能穩定。

廖欣儀強調，減脂核心並非「極端控制」，而是建立可長期維持的均衡飲食。維持足夠蛋白質、保留適量澱粉、攝取必要油脂，並兼顧礦物質與基本營養，才能讓身體穩定調整，降低復胖風險。

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