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健康網》「羽衣甘藍」獲超級食物稱呼 營養師建議這樣吃
〔健康頻道／綜合報導〕你吃過「羽衣甘藍」嗎？它常被稱為「超級食物」，營養師王郁菁在臉書粉專「郁菁營養師」表示，它的營養密度真的很高。近年很多健康餐、果昔飲品，都超愛加入「羽衣甘藍」。雖然有人覺得菜味重、口感偏硬，但它其實是營養非常豐富的深綠色蔬菜。羽衣甘藍含有：膳食纖維、維生素C、葉黃素、多種抗氧化植化素。因此也被很多人稱為「超級食物」。
羽衣甘藍有哪些營養特色？王郁菁表示，羽衣甘藍有：
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• 高膳食纖維：增加飽足感。
• 維生素C豐富：提升保護力。
• 葉黃素含量高：幫助晶亮保養。
• 抗氧化力優秀：減少氧化壓力。
• 熱量相對低：適合飲控族。
不敢吃的人，可以這樣試：打成果昔降低菜味；搭配水果增加順口感；煮熟後口感更柔軟；加進沙拉或蛋料理；從少量慢慢開始適應。最後王郁菁提醒：再健康的食物，也不是吃越多越好；均衡飲食，還是比單一超級食物更重要。
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