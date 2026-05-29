健康網》吃錯素恐害失智風險升高 營養師揭「護腦餐盤」7大原則

營養師薛曉晶表示，健康植物性飲食有助降低失智風險，但高糖、高加工植物飲食恐增加風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人以為只要改吃素，就能降低失智風險，小心別吃錯反增風險。營養師薛曉晶引述研究指出，健康植物性飲食有助降低失智風險，但若攝取過多精緻澱粉、甜食與加工食品，不僅沒有保護效果，失智風險反而可能增加25%。她提醒，中高齡與長者若突然全素，卻沒有補足蛋白質與熱量，恐增加肌少症與營養不足問題。

薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，2026年刊登於《Neurology》的研究，分析美國Multiethnic Cohort Study近9.3萬名受試者資料，平均年齡59.2歲，探討植物性飲食與阿茲海默症及相關失智症風險關聯。研究將植物性飲食分為3類，包括整體植物性飲食（PDI）、健康植物性飲食（hPDI）與不健康植物性飲食（uPDI）。結果發現，PDI最高族群失智風險降低12%；但uPDI最高者，失智風險反而增加6%。

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研究更進一步指出，若長期增加不健康植物性飲食，例如，白吐司、甜麵包、含糖飲料、精緻麵食與加工素料，阿茲海默症與相關失智症風險可能增加25%。

薛曉晶表示，如果只單純看失智風險，PDI分數最高者的風險確實較低，這可能讓人誤以為「吃得越素越好」。但對於長者而言，飲食不能只看單一疾病風險，尤其長者常面臨食量下降、咀嚼能力變差等問題，若攝取過多高纖植物性食物，容易產生飽足感，反而營養不足。因此，可採「部分植物性飲食」，例如，原本一餐吃一大塊雞腿排，可以改成半份雞肉＋半盒豆腐等。

長者應該如何預防失智？薛曉晶建議，不妨從「健康植物性飲食」開始的7個簡單步驟開始：

●每週安排3至5餐「部分植物性蛋白」

可先從把一半肉量換成豆腐、豆干、毛豆或豆皮開始，兼顧植物性營養與蛋白質攝取。

●每天至少吃2碗蔬菜

深綠色蔬菜、菇類、番茄、彩椒、胡蘿蔔與洋蔥輪流搭配，增加植化素攝取。

●主食改為全穀雜糧

白飯、白麵可慢慢混入糙米、燕麥、地瓜或南瓜，不必一次全部替換。

●豆漿選擇無糖

無糖豆漿是良好植物性蛋白來源，含糖豆奶或奶茶型飲品則應少喝。

●保留魚、蛋、乳品或瘦肉

特別是食量較小、體重下降或肌肉量不足的長者，不建議突然完全吃素。

●少吃加工素料

素火腿、素雞塊、素排等加工食品鈉含量與加工度較高，建議以原型豆製品取代。

●每餐都看得到蔬菜與豆類

例如便當多一格青菜與毛豆，煮湯加入豆腐與菇類，讓健康植物性食物更容易融入日常。

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