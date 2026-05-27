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人工生殖補助加碼！明年1月上路 估1年29億助近5千人次

2026/05/27 17:25

政府擴大人工生殖補助方案，規劃自1明年1月起上路，預估每年投入約29億元經費，約近5000人次可獲得更高額度補助；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

政府擴大人工生殖補助方案，規劃自1明年1月起上路，預估每年投入約29億元經費，約近5000人次可獲得更高額度補助；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕為回應少子女化挑戰及民眾實際需求，政府擴大人工生殖補助方案，規劃自明（2027）年1月起上路，預估每年投入約29億元經費，約近5000人次可獲得更高額度補助。此次調整重點為提高第2、3次療程補助金額，比照第1次補助水準，希望減輕不孕夫妻持續接受療程的經濟負擔，提供更穩定的生育支持。

總統今（27）日公布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，其中人工生殖補助被列為重要加碼項目。依規劃方向，未滿45歲受術妻，第1至3次療程補助將提高至13萬至15萬元；未滿40歲者，第4至6次療程維持每次補助6萬元，並以「越早使用、加碼越多」作為政策方向，希望降低生育門檻。

國民健康署婦幼健康組簡任技正胡怡君表示，這次主要調整方向，是將第2、3次療程補助提高至與第1次相同等級，不再只著重首次療程，而是希望無論家庭規劃第1胎、或希望迎接第2胎、第3胎，都能獲得較一致的支持。

而現行制度為人工生殖補助採分級給付。受術妻未滿39歲者，第1次最高補助15萬元，第2至3次補助10萬元，第4至6次補助6萬元；39歲至未滿45歲者，第1次最高補助13萬元，第2至3次補助8萬元，第4至6次補助6萬元，並採實支實付；新制上路後，第2、3次療程補助可望提高。

國健署指出，根據試管嬰兒補助統計，不少夫妻首次療程未成功後，經第2次、第3次療程仍有機會成功懷孕生產，尤其未滿40歲族群成功率相對較高，因此希望透過補助升級，降低中途放棄治療的情形。

不過，國健署也提醒，民眾若有申請需求，務必在正式進入療程前完成申請。胡怡君表示，近期曾接獲民眾反映，已先開始服藥、取卵或進入療程後才提出申請，但依現行規定，一旦已進入療程，即無法追溯納入補助。

另外，國健署也持續鼓勵單一胚胎植入。依現行補助規定，受補助妻未滿38歲者，每次原則植入1個胚胎；38歲以上未滿45歲者，每次可植入1至2個胚胎，以降低多胞胎妊娠帶來的孕產婦及新生兒健康風險，在兼顧成功率下，提升母嬰安全。

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