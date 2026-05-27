科學家找到胰臟癌「防護牆」開關 化療與免疫細胞更容易攻進腫瘤

人體胰臟位置與結構示意圖。胰臟癌因早期症狀不明顯，長年被視為死亡率最高、治療難度最高的癌症之一。（圖取自FREEPIK）

〔編譯陳成良／綜合報導〕胰臟癌之所以特別難治，其中一個原因在於腫瘤周圍會形成厚重纖維組織，如同一道阻擋藥物與免疫細胞的「防護牆」。如今，美國哥倫比亞大學與丹娜法伯癌症研究所（Dana-Farber Cancer Institute）研究團隊，找到可能削弱這層保護機制的方法。

根據醫學網站《Medical Xpress》報導，研究刊登於《自然癌症》（Nature Cancer）期刊，研究人員使用一種維生素D類似物「帕立骨化醇」（paricalcitol），搭配標準化療藥物治療轉移性胰臟癌患者後發現，腫瘤周圍的纖維母細胞活性下降，同時有更多T細胞進入腫瘤內部。T細胞是人體重要免疫細胞，負責辨識與攻擊癌細胞。

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研究重點不是直接殺癌細胞 而是先削弱腫瘤防護牆

研究團隊指出，胰臟癌周圍存在大量纖維母細胞，會形成高密度結締組織，不但阻礙藥物滲透，也會壓制免疫系統反應。這次研究的核心，並非直接攻擊癌細胞，而是試圖先改變腫瘤周圍環境，讓化療與免疫細胞更容易發揮作用。

研究共同作者、沙克研究所（Salk Institute）教授伊凡斯（Ronald Evans）表示，研究是利用人體原有的維生素D受體機制，降低纖維化與發炎反應，藉此提升其他治療效果。

這項隨機臨床試驗共納入36名未接受過治療、且癌症已轉移的胰臟癌患者。患者接受標準化療後，再分別搭配安慰劑、口服或靜脈注射帕立骨化醇。

研究顯示，接受帕立骨化醇治療的患者，部分腫瘤縮小反應比例較高，一年內病情未惡化的人數也較多。不過研究團隊強調，這項試驗主要目的是確認安全性與觀察腫瘤變化，目前仍無法證明這種療法已能延長患者存活時間。

研究也提醒，部分患者出現血鈣升高副作用，因此未來若擴大使用，仍需進一步評估劑量與安全性。

研究人員分析患者腫瘤後發現，若腫瘤具有較高的「維生素D受體」表現，患者對治療反應可能較好。不過研究團隊強調，目前樣本數仍小，後續還需要更大型臨床試驗，才能確認這項策略是否真能成為胰臟癌的新治療方向。

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