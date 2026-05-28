健檢好好看》血壓這樣量更正確 專家談高血壓警訊

專家提醒，高血壓在早期通常毫無症狀，沒感覺不代表身體沒事。示意圖，圖中人物與新聞無關。（健康網製作；圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕營養師曾建銘「吃對營養所｜建銘營養師」表示，過去大家對高血壓的印象是「 140/90？」不過曾建銘強調，根據新的醫學指引，現在的高血壓標準已經下修到 130/80 mmHg 了。

曾建銘提醒，血壓不是只看一個數字有沒有「及格」，高血壓在早期通常毫無症狀，沒感覺不代表身體沒事；另外，高壓看血管壓力，低壓看血管底壓，脈壓差看血管彈性。同時提出血壓數值：

請繼續往下閱讀...

正常血壓：< 120/80 mmHg

血壓偏高：120–129 / < 80 mmHg

高血壓警戒：只要 ≥ 130/80 mmHg，就已經超標！

要真正看懂血壓，不能只看單一數字，而是要綜合評估：高壓（收縮壓）、低壓（舒張壓），還有很多人忽略的脈壓差。無論你是年輕人還是長輩，這三個指標都同樣重要。算法：高壓減去低壓（例如 120 - 80 = 40）。

正常脈壓差約在 40 左右，但如果持續大於 60，特別是中高齡族群，這就是在警告你：血管彈性變差了、動脈開始僵硬了，心血管的風險正在偷偷上升。很多人以為「一個數字正常就沒事」，曾建銘提醒，兩個數字都不能輕忽，但不同族群的風險點不同：

年長族群（高壓高更危險）：常見「單純收縮壓高」（高壓破表、低壓正常）。這代表血管老化失去彈性，長期下來中風、心臟病、失智與腎臟病的風險極高。

年輕族群（低壓高不能拖）：例如量出 126/92 mmHg，就算高壓看起來漂亮，低壓超標一樣是高血壓。這同樣會大幅增加未來的心血管危機。

如果血壓反覆超過 130/80 建議安排門診；但若在家量到 大於 180/120 mmHg，且合併胸痛、喘、視力改變、單側無力或說話困難，這絕對不是「睡一覺再看看」，請立刻就醫！反之，若低於 90/60 mmHg 且伴隨頭暈、眼前發黑、無力，也需要尋求醫療協助。

不要用「單次」不穩定的數字嚇自己，測量方式對了才有參考價值。曾建銘說明量測注意事項。

量測前：安靜坐好休息 5 分鐘。

量測時：固定時間、固定姿勢，絕對不要邊量邊講話。

紀錄：連續記錄幾天，趨勢比單次數字更有判斷價值。

營養師曾建銘。（曾建銘提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法