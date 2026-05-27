孫淑媚凍齡》大方認了打電音波 醫示警「這些人」別冒進

45歲本土台語歌后孫淑媚日前為台鋼雄鷹開球。（記者李惠洲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕45歲本土台語歌后孫淑媚日前為台鋼雄鷹開球，被狂讚凍齡回春，她大方公開變漂亮的個人秘訣。其中她會打電音波，「覺得有效，但真的很貴」，引發外界好奇電音波。新竹聖宜診所醫師吳易儒曾指出，電音波是用無線射頻（RF）或是超音波來達到輪廓緊緻的療程，要提醒的是，懷孕、有心臟節律器、正在發炎感染的部位，不適合進行這項，務必事先告知醫師個人身體狀況。

孫淑媚今（27）日她於臉書發文，針對變漂亮這件事，公開列出矯正牙齒、打電音波、吃膠原蛋白等12大秘訣。其中她提及，打過電音波有效，但真的很貴，打1次大概可以維持半年，荷包會先哭。

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孫淑媚在臉書大方公開變漂亮秘訣。（翻攝臉書）

吳易儒在臉書專頁與網站曾分享，電音波療程是相對安全的醫美項目，大多出現短暫輕微紅腫反應。由於使用無線射頻（RF）或超音波技術，在適合的能量下不會傷害表皮層，也不易造成永久傷害。一般來說，接受治療後會有些許發紅、腫脹的現象，但這些症狀通常會在幾天內自然消退。不過，為了確保安全起見，治療前務必與醫生詳細討論。

電音波可能產生的反應

吳易儒歸納出打電音波要注意的3種不適情況：

1.短期反應

治療後皮膚可能會有些發紅、腫脹，也可能會有輕微瘀青，但這些症狀大約3到7天就會自然消退。

2.治療不適感

療程過程中會感覺到熱感，少數人可能會覺得有點不舒服，但這些感覺在療程結束後就會消失。

3.特殊情況提醒

懷孕、有心臟節律器、正在發炎感染的部位，不適合進行電波療程，務必事先告知醫師個人身體狀況。

吳易儒表示，電音波治療後的保養重點在於避免刺激，並且要注意治療部位的保濕和防曬，可以使用溫和的清潔產品。治療部位要加強保濕並且擦防曬乳液，避免陽光直接照射，同時要搭配均衡飲食。

吳易儒還提醒，通常拉提的效果漸漸消失後才需要開始預約下一次治療，每次治療的效果會在一個月內逐漸顯現，切務頻繁進行。

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