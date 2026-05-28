健康網》別信「吃藥壞腎」說詞 醫：不吃藥才會走向洗腎！

很多人恐懼：「降血壓藥吃一輩子，我的腎臟會不會被藥毒壞掉？」醫師表示大錯特錯。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕斗六成大醫院心臟內科主治醫師蘇奕嘉在臉書粉專「奕嘉醫師談心室」表示，在面對高血壓時，很多人心中都有一個根深蒂固的恐懼：「醫生，降血壓藥吃一輩子，我的腎臟會不會被藥毒壞掉？」

蘇奕嘉表示，這種害怕吃西藥的心情完全可以理解，畢竟沒有人喜歡長期依賴藥物。但如果因為這個迷思而拒絕控制血壓，那絕對是醫學上最悲劇的「倒果為因」。

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蘇奕嘉表示，降血壓藥不僅不會弄壞你的腎臟，它反而是你腎臟的「防彈衣」。真正把腎臟摧毀、逼向洗腎不歸路的，是你那長期不受控的高血壓。

你的腎臟，是一個極度脆弱的「微血管過濾網」，要理解這個觀念，我們必須先看懂腎臟是如何運作的。

我們每個人的兩顆腎臟裡，佈滿了約 200 萬個被稱為「腎絲球」的微小過濾器，你可以把它想像成一個極度精密、由奈米級微血管纏繞而成的咖啡濾紙，血液流經這裡，把毒素濾成尿液排出，把乾淨的血液和蛋白質保留在體內。

當你的血壓長期處於高點（例如 150、160 甚至更高），這代表什麼？蘇奕嘉表示，這代表你的心臟每一次跳動，都在用「高壓水柱」狂暴地衝擊這些脆弱的微血管過濾網。

初期，微血管為了抵抗高壓，血管壁會被迫變厚、變硬，導致過濾網的孔洞被撐大。到了中期，網子破了，原本該留在體內的蛋白質開始漏進尿液裡，形成「蛋白尿」。這是一個危險的警訊。最後晚期，經歷了幾年、十幾年的高壓轟炸，過濾網全面陣亡、壞死。腎功能徹底喪失，最終只能走向洗腎。

既然高血壓才是殺手，為什麼民間會流傳「吃血壓藥會洗腎」的謠言？蘇奕嘉表示，主要來自兩個嚴重的誤解：

1. 抓錯凶手：很多人在十年、二十年的人生，不控制血壓，等到出現泡泡尿、容易疲勞，檢查發現腎臟已經快壞光了，這時才心不甘情不願地開始吃血壓藥。

沒過多久，腎臟撐不住了需要洗腎，病患或家屬就會把矛頭指向最近才開始吃的藥：「你看！就是吃了幾個月的藥才洗腎的！」

這就像是一棟房子被白蟻蛀了十年，你今天才終於請人來噴藥，結果隔天房子塌了，你卻怪罪是噴藥害房子垮的。

2. 護腎藥物的「安全陣痛期」：目前主流的降血壓藥物（例如 ACEi 或 ARB 類藥物），在醫學上是公認最強的「護腎神藥」，它們的作用機制是直接放鬆腎臟內部的血管，把腎絲球裡的壓力「卸掉」。

當壓力被卸掉的初期，過濾的速度會暫時變慢，抽血檢驗時「肌酸酐（Cr）」數值可能會稍微上升，很多不懂機制的病人一看到數值變高，就嚇得立刻停藥。

但這其實是腎臟壓力正在釋放的正常現象，只要度過這個適應期，你的腎臟就能在低壓安全的環境下，健康地運作數十年。

如果透過飲食控制（減鈉、原型食物）、減脂與規律的有氧運動，你能將血壓控制在 130/80 mmHg 以下，那當然不需要吃藥。

但如果生活型態已經調整，血壓依然居高不下，那麼「每天吞一顆血壓藥」，絕對比「讓高壓水柱每天24小時無情轟炸你的腎臟」要安全一萬倍。

高血壓是無聲的殺手，它不會讓你痛，但它會一點一滴地撕裂你的血管。不要因為一個毫無科學根據的迷思，賠上了自己寶貴的腎臟。藥物是你的盾牌，好好利用它，才能陪你走得更長遠。

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