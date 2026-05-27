孫淑媚凍齡》膠原蛋白吃對差很大 專家曝30歲後流失4關鍵

45歲台語歌后孫淑媚近日為職棒開球，凍齡面貌被網友狂讚。（翻攝自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕45歲台語歌后孫淑媚日前為台鋼雄鷹開球，凍齡回春容貌被網友大讚，引起熱議。今（27）日她於臉書發文，針對變漂亮這件事，公開列出矯正牙齒、打電音波、吃膠原蛋白等12大秘訣。食農專家韋恩曾表示，30歲後，人體製造膠原蛋白的效率開始變差，加上紫外線、藍光、高血糖、壓力等因素，都會進一步加速消耗。提醒補充市售膠原蛋白時，應避免加熱，同時搭配維生素C也有助生成。

孫淑媚凍齡現身開球，掀起網友討論，紛紛表示想知道孫淑媚的醫美醫生到底是誰。對此，孫淑媚親自於臉書發文，對於變漂亮秘訣這件事，公開自己版本，包括：矯正牙齒、咀嚼肌肉毒、打電音波、長期吃膠原蛋白粉、皮膚保養、生活習慣等12項，澄清「真的沒有醫生」，並分享心得：「追求漂亮要剛剛好」。

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韋恩曾於臉書粉專與網頁發文說明，膠原蛋白負責皮膚彈性與關節健康，年輕時會自行合成不需擔心，但過了30歲，合成它的纖維母細胞開始退化。製造效率也會越來越差。此外，研究顯示，高壓產生的自由基、紫外線、3C產生的藍光、高血糖和高血脂，甚至不健康的生活方式，都會加速膠原蛋白的消耗、老化，導致肌膚失去彈性、骨骼和關節變得脆弱、血管的靈活性也會下降，引起動脈硬化。

韋恩提醒，水解膠原蛋白或膠原蛋白胜肽最常見的型態是粉末，它們已被分解為小分子，因此水溶性很好，可溶解在飲用水或是牛奶、豆漿、果汁中飲用，但應避免加熱；非變性第二型膠原蛋白UC2則是沒有經過分解的大分子，不能溶解在水裡，也不能加熱。此外，補充膠原蛋白時，除補充維生素C有助生成外，攝取鈣、維生素D或是玻尿酸，也對膠原蛋白的產生具有加乘作用。

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