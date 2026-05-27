健康網》布袋戲團長阿忠師傳奇落幕！ 醫揭糖尿病危險徵兆

阿忠布袋戲團長、「阿忠師」陳漢忠，已於去年離世。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕阿忠布袋戲團長、「阿忠師」陳漢忠，曾經風靡各大電視節目，當時造成轟動，引領不少民眾走進布袋戲的世界。他的徒弟在社群平台寫下「先師在去年初快樂的到另外一個世界演布袋戲了！」令外界震驚阿忠師已去世。過去他曾受糖尿病之苦，根據台北榮總衛教資料指出，糖尿病的主要症狀：吃多、喝多、尿多。一旦民眾發生體重減輕、容易疲倦、傷口不易癒合、腳部痠麻、刺痛、視力減退等症狀時就要留意可能警訊。

這名徒弟昨（26）日也在Threads上發文表示：「先師在去年初快樂的到另外一個世界演布袋戲了！」他表示，謝謝大家還沒有忘記數十年前，阿忠布袋戲帶給大家的快樂還有歡笑，「未來我會努力精進，期望再現先師的風華！再請大家期待。」

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有關糖尿病，台北榮總衛教資料指出，糖尿病是一種慢性的代謝異常疾病，體內胰島素分泌不足或無法發揮正常功能，血液中的葡萄糖不能進入細胞內供身體利用，而造成血糖過高。糖尿病的原因有二：1.先天遺傳。2.環境因素：如肥胖、懷孕、年紀大、感染、壓力或某些藥物引起…等。

台北榮總表示，糖尿病的診斷標準有3項：

1.症狀（3多1少）：吃多、喝多、尿多、體重明顯減少，且隨機血糖值大於200毫克/百毫升。

2.空腹超過8小時，血漿糖值大於126毫克/百毫升。

3.口服（75公克）葡萄糖耐量試驗：2小時血糖值大於200毫克/百毫升。

台北榮總說明，糖尿病的慢性併發症，包括：1.視網膜病變：視力模糊、失明；2.神經病變：四肢麻木疼痛、姿態性低血壓、胃腸無力、陽痿；3.腎病變：微白蛋白尿、蛋白尿、水腫、高血壓、腎衰竭；4.心血管疾病：粥狀動脈硬化，導致腦中風、心肌梗塞、循環障礙；5.足病變：下肢潰瘍、感染、壞死、壞疽、截肢。

糖尿病日常生活注意事項，台北榮總提醒，保護足部，每天檢視足部是否有傷口、撞傷及紅點產生；洗淨及擦乾你的足部；勿剪入腳趾側、勿剪雞眼或硬皮、勿使用剃刀葉片、雞眼貼布、雞眼液或硬皮去除器，如果腳上有了傷口，馬上去看醫師。

同時，糖尿病務必注意眼睛病變，最好每半年一次至眼科檢查。糖尿病視網膜病變，與青光眼都要留意。

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