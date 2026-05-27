別只看品牌 牙醫談「防蛀關鍵」：牙膏含氟量至少1000ppm

藥師與牙醫師共同推廣「1000ppm以上含氟牙膏」防蛀觀念。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕牙膏幾乎是家家戶戶每天都會使用的日用品，但不少民眾買牙膏時，只注意口味、品牌，卻忽略最重要的「含氟量」，而含氟牙膏是全球公認有效的防蛀方式。牙醫師指出，1000ppm以上含氟牙膏防蛀效果較佳，且不會增加致癌風險。民眾挑選牙膏時可注意包裝上的ppm標示，刷牙後也別急著大量漱口，讓氟化物停留口中更久，提升牙齒保護力。

藥師公會全聯會理事長林憶君表示，蛀牙是國人常見口腔問題，而從小建立正確潔牙與防齲觀念，將影響一輩子的口腔健康。她指出，許多民眾其實不知道牙膏包裝上的「ppm」代表氟濃度，也不清楚兒童牙膏該擠多少才安全有效，因此希望透過藥師與牙醫師合作，幫助民眾學會正確挑選與使用含氟牙膏。

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她表示，自2021年7月起，牙膏與漱口水已納入化粧品管理，依規定須完整標示成分，因此民眾可直接從牙膏包裝查看氟離子濃度。藥師公會全聯會發言人黃彥儒提醒，選購時可注意產品是否標示「氟離子（F⁻）」濃度達1000ppm以上，才能獲得較佳防蛀效果。

不過，由於市售牙膏標示方式不一，部分民眾仍容易看不懂。黃彥儒建議，可到有專業藥師的社區藥局選購，由藥師協助解讀成分與使用方式，並提醒部分香料、色素或防腐劑可能造成敏感體質不適。

兒童使用含氟牙膏時，家長最擔心的就是「會不會太多？」對此，黃彥儒現場示範「生米粒、生豌豆」原則，3歲以下幼兒牙膏量約「生米粒大小」，3歲以上則約「生豌豆大小」，只要控制適量並搭配正確刷牙方式，就能安全達到防蛀效果。

牙醫師公會全聯會理事長陳世岳表示，含氟牙膏是目前全球最普遍、且具實證醫學支持的防蛀方式，國際研究已證實，使用1000ppm以上含氟牙膏，可有效降低蛀牙風險，也是國際一致推薦的濃度標準。

他指出，不少家長擔心含氟牙膏會造成過敏、氟斑牙甚至致癌。但根據研究，牙科使用的氟化物並無致癌或導致慢性疾病風險，而1,000ppm含氟牙膏造成氟斑牙的機率也相當低，與低氟牙膏差異不大，反而低氟牙膏防蛀效果有限。

陳世岳提醒，除了挑對牙膏，更重要的是建立正確潔牙習慣，包括每天刷牙2次、每次至少2分鐘，並使用1000ppm以上含氟牙膏，也建議刷牙後不要大量漱口，讓氟化物在口腔停留更久，提升保護效果。

兩大公會也共同推廣「8020健康同行」理念，希望民眾到了80歲時，仍能保有20顆自然牙，維持良好生活品質與健康。

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