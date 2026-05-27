自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

研究證實「爸爸腦」是真的 男人當爸後大腦真的會改變

2026/05/27 15:11

最新研究發現，男性在成為父親後，大腦多個與情緒、注意力與照顧行為相關的區域會出現變化；圖為情境照。（圖取自pexels）

最新研究發現，男性在成為父親後，大腦多個與情緒、注意力與照顧行為相關的區域會出現變化；圖為情境照。（圖取自pexels）

〔編譯陳成良／綜合報導〕「爸爸腦」可能不只是玩笑話。最新研究發現，男性在成為父親後，大腦確實會出現明顯變化，而且孩子出生後前幾週最為劇烈。研究人員認為，這些改變與照顧嬰兒、情緒連結與注意力調整有關，顯示男性大腦也會逐步適應「當爸爸」的新角色。

根據科學網站《Science Alert》報導，德國亞琛工業大學（RWTH Aachen University）研究團隊以25名新手父親為對象，在孩子出生後1週、3週、6週、9週、12週與24週，共進行6次MRI腦部掃描，追蹤大腦變化與親子依附程度。相關研究已發表於精神醫學期刊《Translational Psychiatry》。

研究發現，男性大腦在產後前6至9週期間，灰質體積會快速下降，主要集中在額葉、顳葉、頂葉與海馬迴等區域；但到了12至24週後，部分區域又開始重新增加。

研究團隊指出，灰質減少不代表「退化」，而更像是大腦重新整理神經路徑，以適應照顧嬰兒的新需求。研究作者之一、精神科醫師達內希尼亞（Negin Daneshnia）表示，這些變化可能有助於提升父親對嬰兒哭聲、表情與需求的敏感度。

不只媽媽會變 爸爸大腦也出現神經重組

研究也發現，與情緒與獎勵系統相關的大腦區域，在孩子出生後會出現新的功能連結。例如與多巴胺分泌有關的「黑質」（substantia nigra）與負責情緒處理的「杏仁核」（amygdala），都出現明顯變化。

研究團隊指出，過去關於育兒的大腦研究，多集中在母親懷孕與產後變化，但男性相關研究相對有限。研究人員也強調，目前仍需更多大型與長期研究，才能進一步確認這些變化是否與睡眠不足、壓力、荷爾蒙變化或實際參與育兒程度有關。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中