研究證實「爸爸腦」是真的 男人當爸後大腦真的會改變

最新研究發現，男性在成為父親後，大腦多個與情緒、注意力與照顧行為相關的區域會出現變化；圖為情境照。（圖取自pexels）

〔編譯陳成良／綜合報導〕「爸爸腦」可能不只是玩笑話。最新研究發現，男性在成為父親後，大腦確實會出現明顯變化，而且孩子出生後前幾週最為劇烈。研究人員認為，這些改變與照顧嬰兒、情緒連結與注意力調整有關，顯示男性大腦也會逐步適應「當爸爸」的新角色。

根據科學網站《Science Alert》報導，德國亞琛工業大學（RWTH Aachen University）研究團隊以25名新手父親為對象，在孩子出生後1週、3週、6週、9週、12週與24週，共進行6次MRI腦部掃描，追蹤大腦變化與親子依附程度。相關研究已發表於精神醫學期刊《Translational Psychiatry》。

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研究發現，男性大腦在產後前6至9週期間，灰質體積會快速下降，主要集中在額葉、顳葉、頂葉與海馬迴等區域；但到了12至24週後，部分區域又開始重新增加。

研究團隊指出，灰質減少不代表「退化」，而更像是大腦重新整理神經路徑，以適應照顧嬰兒的新需求。研究作者之一、精神科醫師達內希尼亞（Negin Daneshnia）表示，這些變化可能有助於提升父親對嬰兒哭聲、表情與需求的敏感度。

不只媽媽會變 爸爸大腦也出現神經重組

研究也發現，與情緒與獎勵系統相關的大腦區域，在孩子出生後會出現新的功能連結。例如與多巴胺分泌有關的「黑質」（substantia nigra）與負責情緒處理的「杏仁核」（amygdala），都出現明顯變化。

研究團隊指出，過去關於育兒的大腦研究，多集中在母親懷孕與產後變化，但男性相關研究相對有限。研究人員也強調，目前仍需更多大型與長期研究，才能進一步確認這些變化是否與睡眠不足、壓力、荷爾蒙變化或實際參與育兒程度有關。

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