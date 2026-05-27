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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

近40次放療變5次 醫揭攝護腺癌治療新趨勢

2026/05/27 14:41

三總泌尿科主治醫師楊仁富指出，因攝護腺本身是會動的器官，所以傳統放療有定位的問題。（記者羅碧攝）

三總泌尿科主治醫師楊仁富指出，因攝護腺本身是會動的器官，所以傳統放療有定位的問題。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕77歲徐先生健檢發現PSA異常，確診為局部性攝護腺癌，因擔心手術影響排尿功能，也不想長期往返醫院放療，經醫師評估後接受高階磁振刀治療，約2週完成5次療程，追蹤顯示腫瘤控制穩定。

三軍總醫院放射腫瘤部主治醫師楊仁富表示，攝護腺癌放療正朝「短療程、高精準」發展。過去患者常需7至9週、近40次治療，如今部分符合條件的局部性攝護腺癌患者，可透過高階磁振刀搭配立體定位放射治療（SBRT），縮短為約5次完成；健保署已自今（2026）年4月1日起，將立體定位放射治療納入攝護腺癌部分適應症給付範圍，適用低度與中度復發風險、且未發生淋巴或遠端轉移的局部性患者。

楊仁富指出，攝護腺癌是台灣男性常見癌症之一，早期症狀不明顯，不少患者是在健檢或攝護腺特異抗原（PSA）異常後才發現，部分患者則可能出現頻尿、夜尿、排尿困難等症狀。局部性攝護腺癌主要治療方式包括手術、荷爾蒙治療及放射治療，其中放療因可保留器官、控制效果穩定，已成重要治療選項。

楊仁富指出，傳統放療多以電腦斷層（CT）定位規畫，但攝護腺位於骨盆深處，容易受膀胱充盈、腸胃氣體及生理變化影響位置，臨床上往往需保留較大照射安全範圍，避免腫瘤漏照，以及增加正常組織受到輻射影響風險；三總在2024年導入全台首台1.5T高階MR-Linac（磁振造影導引直線加速器、俗稱磁振刀），結合高解析MRI與放射治療技術，可在治療過程即時掌握器官位置變化，依當下情況調整照射範圍，使放療從事前規畫進一步走向治療中即時修正。

徐先生接受治療期間，醫療團隊透過即時MRI影像持續監測與調整照射位置，將放射劑量集中於腫瘤區域，同時盡可能降低膀胱與直腸照射劑量。他約2週完成5次療程，期間僅有輕微疲倦感，未出現明顯腸胃不適或嚴重副作用，後續PSA數值逐步下降，生活與社交活動維持良好。

三總泌尿科主治醫師楊仁富說明，磁振刀結合高解析MRI與放射治療技術，可在治療過程中，即時掌握器官位置變化，依當下情況調整照射範圍，即時修正放療規畫。（記者羅碧攝）

三總泌尿科主治醫師楊仁富說明，磁振刀結合高解析MRI與放射治療技術，可在治療過程中，即時掌握器官位置變化，依當下情況調整照射範圍，即時修正放療規畫。（記者羅碧攝）

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