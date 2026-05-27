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研究：充足維生素D水平 或減輕乳癌患者術後不適

2026/05/27 14:08

研究發現，若缺乏維生素D的乳癌患者接受手術前服用補充劑，可能會減輕術後不適。圖為乳癌示意圖。（擷自freepik）

研究發現，若缺乏維生素D的乳癌患者接受手術前服用補充劑，可能會減輕術後不適。圖為乳癌示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕埃及1項研究發現，維生素D水平過低可能會加劇乳癌手術後的疼痛，若缺乏維生素D的患者接受手術前服用補充劑可能會減輕術後不適。此研究發表在《區域麻醉與疼痛醫學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，科學家一直在深入研究維生素D在疼痛調節中的作用。有證據表明維生素D可能會透過影響發炎和免疫系統，進而影響人體對疼痛的感知和處理方式。對此埃及法尤姆大學醫院的研究團隊決定探討維生素D與乳癌術後疼痛的關係。

研究團隊追蹤了184名計劃接受單側乳房切除術的乳癌患者。一半的參與者有維生素D缺乏（低於30 nmol/L），另一半參與者維生素D水平高於30 nmol/L。維生素D缺乏組的平均年齡為44歲，維生素D充足組的平均年齡為42歲。

患者在術前、術中和術後都接受了醫院的標準護理，醫護人員並不知道患者的維生素D量。術中使用芬太尼控制疼痛，術後所有患者每8小時靜脈注射一次對乙醯氨基酚（Paracetamol）。患者也可以透過按下控制按鈕自行施打曲馬多（Tramadol，1種鴉片類鎮痛藥）。

研究人員在術後立即測量患者疼痛程度，並在術後6、12、18和24小時再次測量。他們還記錄了噁心、嘔吐、鎮靜評分和住院時間。分析結果顯示，缺乏維生素D的患者在術後24小時內報告中度至重度疼痛的可能性比不缺乏的高出3倍。

2組患者都未報告疼痛程度達到7分或以上（0至10分為疼痛評分標準）。差異完全在於維生素D缺乏組患者中4至6分的中度疼痛發生率較高。維生素D缺乏組也需要更多止痛藥物。平均而言，這些患者在手術期間多接受了8微克芬太尼。

術後2組患者的用藥差異也顯著增加。維生素D缺乏組平均比維生素D較高的患者多使用112毫克曲馬多。鴉片類藥物由患者自行控制，每小時最大劑量為50毫克。

另外維生素D缺乏組術後噁心的發生率較高。嘔吐現象也僅見於該組患者，但差異較小且不具統計意義。

研究團隊承認這是1項觀察性研究，無法證明缺乏維生素D直接導致疼痛加劇。但研究人員仍認為，對於維生素D水平低於30 nmol/L的乳癌患者來說，術前補充維生素D可能有助於調節術後疼痛。

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