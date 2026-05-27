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牙齒沒痛竟藏深層感染！醫揭「無症狀牙根發炎」暗中引爆血糖失控

2026/05/27 13:52

研究指出，部分藏在牙根深處的慢性感染，可能與血糖控制及全身慢性發炎有關；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究指出，部分藏在牙根深處的慢性感染，可能與血糖控制及全身慢性發炎有關；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

編譯陳成良／綜合報導〕很多人以為，只要牙齒沒有疼痛，就代表口腔沒問題。不過最新研究指出，一種藏在牙根深處、長期幾乎沒有症狀的慢性感染，可能不只影響牙齒本身，還與血糖控制、慢性發炎及代謝健康有關。

根據《Science Daily》報導，研究聚焦於一種發生在牙根末端的深層感染。這類感染常因沒有明顯疼痛，被患者忽略，往往直到X光檢查時才被發現。研究人員發現，接受根管治療、清除感染組織的患者，在後續追蹤中，部分血糖與發炎指標出現改善。

研究指出，當細菌進入牙根周圍組織後，免疫系統會持續反應。若感染長期存在，身體可能進入低度慢性發炎狀態。這類發炎反應可能透過血液循環影響全身，進一步干擾胰島素作用，使細胞更難吸收血液中的糖分。

研究團隊分析多項過去研究後發現，糖尿病患者更容易出現牙根周圍病灶，也較容易在根管治療後留下未完全癒合的感染痕跡。研究人員認為，高血糖可能削弱免疫反應與骨骼修復能力，使感染更難完全恢復。

根管治療後　部分患者血糖與發炎指標下降

部分研究則觀察到，在感染獲得控制後，患者的血糖與發炎相關數值出現下降。研究人員指出，這類變化與牙周病治療後出現的現象相似，代表口腔長期慢性發炎，可能與全身代謝存在一定關聯。

不過研究團隊也強調，目前證據仍不足以證明牙齒感染會直接導致糖尿病，或根管治療能治療糖尿病。相關改善幅度有限，且仍需更多大型研究進一步確認因果關係。

研究人員表示，這些發現凸顯口腔健康與全身健康之間，可能比過去認知更加密切。對糖尿病患者或高風險族群而言，即使牙齒沒有明顯疼痛，若長期感覺異常，仍應接受進一步檢查。

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