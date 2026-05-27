自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

凍齡孫淑媚》年打2次「咀嚼肌肉毒」醫：太多恐有意外

2026/05/27 13:21

歌手孫淑媚日前擔任開球嘉賓，逆齡美顏令人驚豔。圖為賽前演唱。（記者李惠洲攝）

歌手孫淑媚日前擔任開球嘉賓，逆齡美顏令人驚豔。圖為賽前演唱。（記者李惠洲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕45歲台語歌手孫淑媚日前為台鋼雄鷹開球，歌迷直呼凍齡回春，甚至撞臉韓國女星。孫淑媚在臉書說明自己曾做過哪些「進廠維修」，其中一項是「咀嚼肌肉毒」。然永欣診所院長蔡宜真表示，咀嚼肌肉毒若打太多，恐怕發生副作用。

據報導，孫淑媚在開球後，於臉書發長文說明近年做過的事情，其中一項是咀嚼肌肉毒。她說明自己「大概一年打兩次。如果工作比較少，我就不打（精打細算的我）畢竟也是為了讓你們看到精緻的May顏。」

台語歌手孫淑媚在臉書說明自己做了什麼。圖為賽前演唱。（記者李惠洲攝）

台語歌手孫淑媚在臉書說明自己做了什麼。圖為賽前演唱。（記者李惠洲攝）

蔡宜真表示，肉毒一般的風險就是怕過敏，但是很少發生；咀嚼肌的風險，大概是：如果打得太多了，或是深度不對的話，可能臉會凹陷，或是出現像「蛙腮」的狀況。但因為肉毒都有可逆性，所以就算發生了幾個月之後通常也是會恢復成原來的樣子，蛙腮的話就是再補一下肉毒就好了。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中