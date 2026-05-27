凍齡孫淑媚》年打2次「咀嚼肌肉毒」醫：太多恐有意外

歌手孫淑媚日前擔任開球嘉賓，逆齡美顏令人驚豔。圖為賽前演唱。（記者李惠洲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕45歲台語歌手孫淑媚日前為台鋼雄鷹開球，歌迷直呼凍齡回春，甚至撞臉韓國女星。孫淑媚在臉書說明自己曾做過哪些「進廠維修」，其中一項是「咀嚼肌肉毒」。然永欣診所院長蔡宜真表示，咀嚼肌肉毒若打太多，恐怕發生副作用。

據報導，孫淑媚在開球後，於臉書發長文說明近年做過的事情，其中一項是咀嚼肌肉毒。她說明自己「大概一年打兩次。如果工作比較少，我就不打（精打細算的我）畢竟也是為了讓你們看到精緻的May顏。」

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台語歌手孫淑媚在臉書說明自己做了什麼。圖為賽前演唱。（記者李惠洲攝）

蔡宜真表示，肉毒一般的風險就是怕過敏，但是很少發生；咀嚼肌的風險，大概是：如果打得太多了，或是深度不對的話，可能臉會凹陷，或是出現像「蛙腮」的狀況。但因為肉毒都有可逆性，所以就算發生了幾個月之後通常也是會恢復成原來的樣子，蛙腮的話就是再補一下肉毒就好了。

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