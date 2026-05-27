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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

簡單易做的高營養腸粉 助提升長者進食意願

2026/05/27 13:05

台北榮民總醫院桃園分院營養師團隊研發「菠菜蝦仁腸粉」。（圖由桃園分院提供）

台北榮民總醫院桃園分院營養師團隊研發「菠菜蝦仁腸粉」。（圖由桃園分院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕長者常因牙口退化、吞嚥功能下降或慢性病影響，降低進食意願，台北榮民總醫院桃園分院營養師吳美英說，為顧及高齡飲食須注意的「營養價值、安全質地、感官誘惑」三大核心，營養師團隊研發「菠菜蝦仁腸粉」，希望讓長者在安全進食的同時，也能享受兼具色香味的視覺與味覺饗宴。

菠菜蝦仁腸粉以軟質飲食為基礎，保留食材原有風味與色彩，翻轉過往軟質飲食單調乏味的刻板印象，吳美英說，菠菜蝦仁腸粉的食材包括粄條、雞蛋豆腐、紅蝦仁、菠菜等，取得容易，料理製作步驟簡單，民眾將切好的粄條攤開，放上雞蛋豆腐鋪底，再依序放上切細的菠菜、壓碎的蝦仁泥，將粄條捲起成條狀，再放入蒸箱或蒸籠，以大火蒸約10分鐘即可。

吳美英強調，外皮使用滑順的腸粉，讓長者易入口、咀嚼、吞嚥，內餡選用富植化素與膳食纖維的切細菠菜與壓成泥狀的蝦仁，再以雞蛋豆腐鋪底，還可依長者的個別需求調味例如採低鈉設計或以天然昆布汁提鮮等，能有效提高整體營養密度、增加口感層次。 

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