健康網》安海瑟威自曝「左眼失明10年」 醫揭白內障年輕化5警訊：別只當太累

安海瑟薇自曝長達10年左眼因罹患早發性白內障，導致視力幾乎完全喪失。（法新社檔案照）

〔健康頻道／綜合報導〕43歲好萊塢女星安海瑟薇近日上節目受訪時透露，自己在30歲至40歲的10年間，左眼曾罹患早發性白內障，導致視力幾乎完全喪失，好在後來她進行手術，才能看清景物全貌。高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻曾提醒，白內障不再是老年人專利，且有年輕化趨勢，若出現視力模糊、光線敏感、視野變窄等5警訊，千萬別再當成只是太累，建議應立即就醫診斷。

安海瑟薇上《紐約時報》Podcast節目時提及自己罹患「早發性白內障」，有長達10年時間左眼是「法定上失明」，消息曝光令外界震驚。她透露自己過去10年一直與眼疾共處，她說：「這可能有點太詳細了，我曾經有10年時間近乎半盲」，好在後來她進行手術，才能看清景物全貌。安海瑟薇還說，自己是做完手術之後才意識到自己病情有多糟，但現在她心情已經平復

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早發性白內障5大警訊

粘靖旻曾於臉書粉專發文表示，許多人以為白內障是老年人的疾病，但門診中發現，越來越多年輕族群罹患「早發性白內障」，提醒若出現以下5大狀況，別再當成只是眼睛累：

●視力逐漸模糊、夜間視力變差：看東西像有薄霧、低光環境看不清楚，需要更多光線才看得清。晚上開車容易眩光、對燈光特別敏感，這是水晶體開始混濁最常見的早期徵兆。

●對光線變得非常敏感：尤其是白天外出或晚上遇到強烈車燈時會覺得不舒服，甚至看到光暈、重影，這可能是後囊型白內障導致光線散射所致。

●顏色變暗、變黃、不鮮豔：你可能會覺得世界變得灰灰的、像蓋了灰濾鏡，甚至色調偏黃偏褐，這是因為混濁的水晶體會影響色彩穿透與接收。

●眼鏡度數變化頻繁，一邊清楚一邊模糊：如果你最近幾個月頻繁換眼鏡還是看不清楚，或一隻眼睛突然退步很多，這可能是白內障造成屈光改變的結果。

●視野變窄或中央視力變模糊：白內障不只會讓整體視線變差，也可能造成局部視覺障礙，特別是中央模糊、周邊變窄，容易影響閱讀或走路判斷距離。

白內障年輕化5大原因

為什麼年輕人也會得白內障？粘靖旻表示，除了自然老化，以下也是常見原因，強調須特別留意：

●長時間紫外線暴露（如戶外工作者）。

●長期使用類固醇類藥物（如鼻噴劑、氣喘藥膏）。

●慢性疾病如糖尿病。

●高度近視，特別是1000度以上。

●眼部曾受傷或接受其他眼科手術。

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