健康網》手上西米露？醫：「汗皰疹」壓力大也會發生

春夏交替之際，不少人手心會出現小疹子，皮膚科醫師吳仁欽認為可能是汗皰疹。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕春夏交替之際，皮膚可能出現很像「西米露」的圓形小珍珠，可能是「汗皰疹」。皮膚科醫師吳仁欽在臉書粉專「吳仁欽皮膚科」說明，汗皰疹不是病毒、不會傳染，是一種好發於手掌、手指側面的水泡型濕疹。且吳仁欽表示「最近季節交替，門診案例爆增！」

誰容易中獎？吳仁欽表示，異位性體質者、對鎳鈷鉻等金屬過敏者（吃進去也會發作！）、容易流汗、以及壓力大的朋友。「你腦子裡的煩惱真的會跑到手上。」有些人吃了巧克力，堅果類的食物，也會誘發。

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吳仁欽表示，「汗皰疹」症狀為突發深層小水泡、劇烈搔癢、不易自破，幾週後乾裂脫皮，根本是手掌版的「地獄副本」。

治療方面，吳仁欽表示，急性期用強效類固醇，穩定後可換鈣調磷酸酶抑制劑維持。頑固型還有光療、Dupilumab 等生物製劑，2026年新數據顯示 JAK 抑制劑也很有潛力！最後吳仁欽說明日常保養重點： 減少碰水碰清潔劑、 戴棉質內襯手套、 無香精保濕劑猛擦、 壓力管理。

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