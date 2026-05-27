一週只運動一次也能瘦肚子！研究：集中運動效果接近每週3次

研究指出，即使每週只進行一次間歇式快走訓練，仍可能有效減少腹部脂肪；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕很多人不是不想運動，而是真的抽不出時間。如今一項最新研究指出，即使每週只運動一次，只要強度與時間足夠，仍可能有效減少腹部脂肪，效果甚至接近傳統「每週運動三次」的模式。

根據《Science Alert》報導，香港大學李嘉誠醫學院公共衛生學院研究團隊發現，針對腹部肥胖的成年人，每週進行一次「間歇快走訓練」，在減少體脂肪與提升心肺功能方面，與每週運動三次的效果相近。

請繼續往下閱讀...

每週一次間歇快走減脂效果接近傳統三練

研究刊登於《自然通訊》（Nature Communications）期刊，共追蹤315名18歲以上、具有腹部肥胖問題的成年人。研究人員將受試者分為三組，包括每週一次間歇訓練、每週三次間歇訓練，以及未接受運動訓練的對照組。

兩組運動組每週總運動時間均為75分鐘，差別只在於一次完成，或拆成三次進行。研究持續16週後，兩組受試者的總脂肪量、體脂率與腰圍皆出現明顯下降，心肺耐力也同步提升，且彼此差異不大。

所謂「間歇訓練」，是指高強度運動與低強度恢復交替進行的模式，例如快走與慢走交替。研究團隊指出，許多肥胖者長期難以維持規律運動，其中最大障礙往往就是「沒有時間」。

研究主持人、香港大學公共衛生學院運動學講座教授蕭明輝表示，傳統建議通常要求每週運動三次，但研究結果顯示，若總運動量相同，即使集中在一次完成，仍可能帶來接近效果，對工作繁忙者而言是更容易執行的替代方案。

不過，研究團隊也強調，這並不代表「完全不運動也沒關係」，而是顯示較低頻率的規律運動，仍可能對健康帶來實際幫助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法