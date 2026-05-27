自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

一週只運動一次也能瘦肚子！研究：集中運動效果接近每週3次

2026/05/27 11:27

研究指出，即使每週只進行一次間歇式快走訓練，仍可能有效減少腹部脂肪；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

研究指出，即使每週只進行一次間歇式快走訓練，仍可能有效減少腹部脂肪；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕很多人不是不想運動，而是真的抽不出時間。如今一項最新研究指出，即使每週只運動一次，只要強度與時間足夠，仍可能有效減少腹部脂肪，效果甚至接近傳統「每週運動三次」的模式。

根據《Science Alert》報導，香港大學李嘉誠醫學院公共衛生學院研究團隊發現，針對腹部肥胖的成年人，每週進行一次「間歇快走訓練」，在減少體脂肪與提升心肺功能方面，與每週運動三次的效果相近。

每週一次間歇快走減脂效果接近傳統三練

研究刊登於《自然通訊》（Nature Communications）期刊，共追蹤315名18歲以上、具有腹部肥胖問題的成年人。研究人員將受試者分為三組，包括每週一次間歇訓練、每週三次間歇訓練，以及未接受運動訓練的對照組。

兩組運動組每週總運動時間均為75分鐘，差別只在於一次完成，或拆成三次進行。研究持續16週後，兩組受試者的總脂肪量、體脂率與腰圍皆出現明顯下降，心肺耐力也同步提升，且彼此差異不大。

所謂「間歇訓練」，是指高強度運動與低強度恢復交替進行的模式，例如快走與慢走交替。研究團隊指出，許多肥胖者長期難以維持規律運動，其中最大障礙往往就是「沒有時間」。

研究主持人、香港大學公共衛生學院運動學講座教授蕭明輝表示，傳統建議通常要求每週運動三次，但研究結果顯示，若總運動量相同，即使集中在一次完成，仍可能帶來接近效果，對工作繁忙者而言是更容易執行的替代方案。

不過，研究團隊也強調，這並不代表「完全不運動也沒關係」，而是顯示較低頻率的規律運動，仍可能對健康帶來實際幫助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中