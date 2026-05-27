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健康 > 名人健康事

尹衍樑生前最想當醫師！低調捐助振興醫院 打造心臟醫療重鎮

2026/05/27 10:51

潤泰集團總裁尹衍樑身兼振興醫院董事長，昨辭世，享壽76歲。（資料照，記者張嘉明攝）

潤泰集團總裁尹衍樑身兼振興醫院董事長，昨辭世，享壽76歲。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕潤泰集團總裁、振興醫院董事長尹衍樑昨辭世，享壽76歲。與他共事多年的振興醫院院長魏崢發出公開信，感謝多年低調捐助醫療與公益，協助興建心臟專科暨國際醫療大樓與添購先進設備。他透露，尹衍樑生前最想當醫師，雖未穿白袍，卻以另一種方式實踐救人理想。

尹衍樑與魏崢是長期合作夥伴與好友。由於父親尹書田曾任振興醫院董事，尹衍樑於2012年接任振興醫院董事長，與擔任院長的魏崢攜手推動醫院發展，逐步打造振興成為以心臟外科與心臟移植聞名的頂尖私立醫院。

魏崢在信中表示，尹衍樑多年來低調投入龐大資源，協助振興興建「心臟專科暨國際醫療大樓」，並添購許多國際最先進醫療設備，讓無數心血管疾病患者重獲新生，也奠定振興在國際醫療領域的重要地位。

他也透露，尹衍樑生前曾多次提到最想從事的職業其實是「醫師」，即使只有一天能親手救人，也會感到滿足。當時魏崢曾回應：「您全力支持我們，讓我們在前線幫您行醫，這份功德與親自行醫毫無二致。」尹衍樑聽後露出欣慰笑容，這段對話也成為院方心中最深刻的回憶。

魏崢感性表示，尹衍樑雖未穿上白袍，卻以企業家的力量與格局，成為許多病患生命中的「大醫」，用另一種方式實踐救死扶傷的理想。振興醫院全體醫護與行政團隊，也將延續他的精神，持續精進醫療技術、守護民眾健康，讓這份大愛持續傳承。

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