自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

台北慈濟醫院研究：「瘦瘦針」對胰臟炎風險無顯著增加

2026/05/27 09:44

衛福部食藥署與臨床指引，「瘦瘦針」適用族群為BMI大於30的成人，或BMI大於27且合併高血壓、第二型糖尿病或血脂異常等體重相關疾病者。（台北慈濟醫院提供）

衛福部食藥署與臨床指引，「瘦瘦針」適用族群為BMI大於30的成人，或BMI大於27且合併高血壓、第二型糖尿病或血脂異常等體重相關疾病者。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕近年來，被稱為「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑在減重市場掀起熱潮，但其效果與副作用眾說紛紜，台北慈濟醫院家庭醫學科醫師夏遠萍以「腸泌素受體促效劑與胃腸道不良事件：系統性綜論暨統合分析」為研究主題，整合55項隨機對照試驗、涵蓋超過10萬名病人資料，研究成果已刊登於國際期刊《Gastroenterology》。

研究結果顯示，瘦瘦針在胰臟炎與腸阻塞等風險上未達顯著增加，但膽結石與胃食道逆流的發生率則有所上升，整體風險仍屬可控範圍，透過實證醫學方法的系統性檢視，為瘦瘦針的安全性提供更具體且客觀的臨床依據。

夏遠萍指出，「瘦瘦針」主要指一類模擬腸泌素作用的GLP-1受體促效劑，其減重機轉並非單純「抑制食慾」，夏遠萍解釋，該藥物作用於大腦中樞，會釋放飽足訊號，使人較快產生「已吃飽」的感覺；並且延緩胃排空，讓食物在胃中停留時間拉長，進一步延續飽足感；同時，也會調節胰島素分泌，穩定血糖波動，減少因血糖起伏帶來的飢餓感。

根據衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）與臨床指引，「瘦瘦針」適用族群為BMI大於30的成人，或BMI大於27且合併高血壓、第二型糖尿病或血脂異常等體重相關疾病者，對於符合條件的民眾而言，該藥物有助於體重控制、改善代謝相關問題。

夏遠萍指出，然而如同所有藥物，瘦瘦針並非毫無風險，臨床上常見的副作用包括噁心、嘔吐、腹瀉與便秘，但多半屬於暫時性且與劑量相關，透過「由低劑量逐步增加」的方式，多能有效減輕不適。

至於過去研究指出部分使用者可能面臨胰臟炎或腸阻塞風險上升，但夏遠萍醫師透過全球主要醫學資料庫，如: PubMed、Embase、Cochrane，蒐集並篩選55篇高品質臨床研究，綜合分析超過10萬名病人資料後發現，這些風險在統計上並未顯著增加。

台北慈濟醫院家庭醫學科醫師夏遠萍。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院家庭醫學科醫師夏遠萍。（台北慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中