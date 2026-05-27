台北慈濟醫院研究：「瘦瘦針」對胰臟炎風險無顯著增加

衛福部食藥署與臨床指引，「瘦瘦針」適用族群為BMI大於30的成人，或BMI大於27且合併高血壓、第二型糖尿病或血脂異常等體重相關疾病者。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕近年來，被稱為「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑在減重市場掀起熱潮，但其效果與副作用眾說紛紜，台北慈濟醫院家庭醫學科醫師夏遠萍以「腸泌素受體促效劑與胃腸道不良事件：系統性綜論暨統合分析」為研究主題，整合55項隨機對照試驗、涵蓋超過10萬名病人資料，研究成果已刊登於國際期刊《Gastroenterology》。

研究結果顯示，瘦瘦針在胰臟炎與腸阻塞等風險上未達顯著增加，但膽結石與胃食道逆流的發生率則有所上升，整體風險仍屬可控範圍，透過實證醫學方法的系統性檢視，為瘦瘦針的安全性提供更具體且客觀的臨床依據。

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夏遠萍指出，「瘦瘦針」主要指一類模擬腸泌素作用的GLP-1受體促效劑，其減重機轉並非單純「抑制食慾」，夏遠萍解釋，該藥物作用於大腦中樞，會釋放飽足訊號，使人較快產生「已吃飽」的感覺；並且延緩胃排空，讓食物在胃中停留時間拉長，進一步延續飽足感；同時，也會調節胰島素分泌，穩定血糖波動，減少因血糖起伏帶來的飢餓感。

根據衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）與臨床指引，「瘦瘦針」適用族群為BMI大於30的成人，或BMI大於27且合併高血壓、第二型糖尿病或血脂異常等體重相關疾病者，對於符合條件的民眾而言，該藥物有助於體重控制、改善代謝相關問題。

夏遠萍指出，然而如同所有藥物，瘦瘦針並非毫無風險，臨床上常見的副作用包括噁心、嘔吐、腹瀉與便秘，但多半屬於暫時性且與劑量相關，透過「由低劑量逐步增加」的方式，多能有效減輕不適。

至於過去研究指出部分使用者可能面臨胰臟炎或腸阻塞風險上升，但夏遠萍醫師透過全球主要醫學資料庫，如: PubMed、Embase、Cochrane，蒐集並篩選55篇高品質臨床研究，綜合分析超過10萬名病人資料後發現，這些風險在統計上並未顯著增加。

台北慈濟醫院家庭醫學科醫師夏遠萍。（台北慈濟醫院提供）

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