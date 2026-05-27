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温嵐敗血性休克》結石釀禍 醫：預防結石這樣喝水
〔健康頻道／綜合報導〕歌手温嵐因結石引發敗血性休克，同時自承過去只要身體微恙，便吃成藥撐著，沒想到對健康造成危害。不少人認為，只要多喝水就能預防結石；結果卻還是出現結石了，為什麼？內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋表示，很可能是「喝法」可能錯了！
江佩璋在Thread「江佩璋醫師｜泌尿專科」表示，有部分的人知道自己有結石體質後，很多人開始拚命喝水，甚至想到才一次灌下 1000 mL。但奇怪的是，明明水喝不少，結石卻還是反覆出現。
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江佩璋表示，很多人以為，預防結石只要「喝水量達標」就好。但對結石體質的人來說，喝水的節奏，常常比一次喝多少更重要。結石形成，和尿液中草酸、鈣、尿酸等物質濃度過高有關。如果短時間大量灌水，身體很快就會把水分排出去，尿液只是短暫變淡，幾小時後又可能重新變濃。真正比較好的方式，是把喝水分散在一天當中，讓尿液長時間維持在較稀釋的狀態。
江佩璋建議：
1. 少量多次喝水：與其一次灌 1000 mL，不如每小時補充 150–250 mL。
2. 觀察尿液顏色：尿液維持淡黃色，通常代表水分補充較足夠。
3. 起床後補水：清晨尿液較濃，起床後可以先喝一杯水。睡前補水則要看個人狀況，若本來就夜尿嚴重，不建議硬喝。
江佩璋表示，喝水不是灌水，持續稀釋尿液，才是預防結石反覆發作的關鍵。
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