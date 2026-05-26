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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

活得久也要吃得好！ 綠委促「高齡營養照護」納入長照政策

2026/05/26 18:06

台灣已於2025年正式進入超高齡社會，65歲以上人口占比突破20%。民進黨立委林楚茵、王正旭、林月琴今召開高齡營養照護政策公聽會。（林楚茵辦公室提供）

台灣已於2025年正式進入超高齡社會，65歲以上人口占比突破20%。民進黨立委林楚茵、王正旭、林月琴今召開高齡營養照護政策公聽會。（林楚茵辦公室提供）

〔記者林哲遠／台北報導〕台灣已於2025年正式進入超高齡社會，65歲以上人口占比突破20%。民進黨立委林楚茵、王正旭、林月琴今召開高齡營養照護政策公聽會，邀集專家學者、衛生福利部及相關主管機關討論如何補上醫療、社區、居家與長照之間的營養照護缺口，盼能讓高齡營養照護不再只是「吃得健康」的口號，而是能落實在醫療、長照、社區居家、食品標示與法規制度中的具體政策。

林楚茵指出，超高齡社會不是未來式，而是現在進行式。吃不好，可能就是照護風險的開始，吃得對，才有機會讓長者維持體力、尊嚴與生活選擇權。健康台灣不能只看醫療與長照，更要把預防、生活與照護銜接起來，讓高齡營養照護真正進入政策設計。

林月琴表示，營養不只是「吃得飽」的問題，更直接影響長者肌力、行動能力、認知功能與失能風險。目前醫療、長照及社區居家三個系統之間仍有斷點，醫院端的營養評估與介入，往往無法延續到出院後的社區與家庭，導致高風險長者缺乏持續追蹤。她建議，應建立一致性的營養評估機制、完善醫療與長照營養轉銜制度，並讓營養師真正進入長照與社區第一線。

王正旭則提及，高齡營養照護不只是食品或衛教議題，更牽涉服務內容、專業角色、適用對象、產品標示與給付設計。若未來要讓「高齡專屬營養」相關服務或產品被民眾理解並安心使用，主管機關就應建立更清楚的標準與制度，避免民眾無所適從，也讓產業發展有所依循。

與會專家也從政策目標、醫療現場、出院銜接與在宅照護提出具體建議。台北市立關渡醫院院長陳亮恭醫師建議，台灣不只要追求平均壽命，更要處理健康長壽的缺口，高齡營養照護若要落實，不能只靠一般宣導，還需要制度、經費與跨場域照護設計，讓高風險長者能在醫療、社區與長照服務中被及早發現、及早支持。

台灣在宅醫療學會理事陳家宏醫師認為，高齡長者營養照護應透過完整高齡評估，納入共病、吞嚥、營養狀態與生活情境，並推動醫院、社區、居家與長照之間的連續性照護網絡。現行食品標示、健檢衛教與給付制度仍有不足，未來應讓高齡營養照護從單點服務，轉向跨場域、可追蹤、可銜接的照護制度。

對於上述建議，健保署副署長顏家瑞表示，強化長者營養照護，可降低醫療負擔。未來將持續整合高齡醫療資訊，包含營養及身體功能評估，目標建立個人化照護模式，強化醫療、居家與長照銜接，提高高齡者整體照護品質。

食藥署食品組組長許朝凱說，特殊營養食品須經查驗登記，並會檢視配方是否符合營養建議。此外，若市售一般食品標示適用於高齡或銀髮族群，只要有一定依據且標示屬實，原則上不會限制。食藥署也表示，未來將評估功能性食品相關宣稱及標示制度，引導業者開發更多符合需求的產品。

長照司科長徐鉅美指出，2025年實際使用營養照護服務人數為4026人，其中來自出院準備者占18%，比例仍有限。2026年起出院準備計畫已調整，出院準備團隊不再只做失能等級評估，同時擬定簡易照顧計畫及進行長照服務媒合，包括營養照護、進食與吞嚥，目標是讓醫療與長照服務於長照3.0逐步朝向無縫接軌。

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