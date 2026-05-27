健康網》怕曬黑別只擦防曬 做錯5件事恐讓皮膚黑嚕嚕

營養師王郁菁提醒，夏日想抗曬，日常飲食應避免飲用含糖飲料，有助降低發炎反應；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕夏天來臨，紫外線增強，許多人擔心曬黑、泛紅、肌膚乾燥暗沉，第一時間想到的多半是擦防曬。不過，營養師王郁菁提醒，防曬不只靠外擦，飲食也會影響肌膚對抗紫外線的能力，有些食物能幫助身體建立「內建防曬力」，但若吃錯地雷食物或生活習慣不良，也可能讓肌膚狀態變差，抗曬效果打折扣。

5類食物打造防曬罩

王郁菁於臉書粉專發文表示，除了擦防曬，飲食也會影響肌膚的抗曬力，尤其有些食物富含抗氧化營養，有助對抗紫外線帶來的傷害，如同幫身體打造內建防曬罩。想提升抗曬力，她建議，可多吃以下5類食物：

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•茄紅素食物：番茄、西瓜。

•維生素C水果：芭樂、奇異果。

•深色蔬菜類：菠菜、地瓜葉。

•Omega-3好油：鮭魚、堅果。

•多補充水分：維持肌膚穩定。

營養師王郁菁表示，攝取維生素C食物如芭樂等，有助身體打造內建防曬罩；示意圖。（圖取自freepik）

5大習慣恐害抗曬打折扣

此外，王郁菁提醒，掌握下列飲食與習慣重點，對於抗曬也很重要：

•少喝含糖飲料：降低發炎反應。

•少吃油炸食物：減少氧化壓力。

•不要長期熬夜：影響肌膚修復。

•天天補水習慣：避免乾燥粗糙。

•防曬還是要擦：飲食只是輔助。

王郁菁提醒，沒有食物能完全取代防曬，但吃對有助提升保護力。只要抗氧化飲食做得好，肌膚狀態也會有改善。

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