外界憂長照給付標準多年未調引出走潮 衛福部：調升需審慎評估

超高齡化社會來臨，長照需求持續攀升。示意圖，圖中人物與內文無關。（資料照，記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣已邁入超高齡化社會，長照需求人數逼近90萬人，居家服務作為長照主力，政府相關給付金額卻多年未變，外界擔憂造成基層員工勞動條件惡化，甚至出現出走潮。對此衛福部回應，長照服務給付調整需審慎評估，貿然調整恐增加民眾負擔。

公共政策網路參與平台有民眾提案並獲5143個附議，內容指出，長照給付基準多年未彈性調整，導致服務產值出現「天花板」，基層員工的實質薪資凍漲甚至縮水的困境，恐產生「老手留不住、新手帶不動」的斷層，甚至導致機構削減員工福利以維持營運，使勞動環境更加惡化。

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此外，提案內容指出，居家服務已成為支撐高齡化社會的核心，居家長照機構收入大多依賴政府給付，但「居家服務」與「喘息服務」支付金額固定，且給付標準偏低，勞動強度（如夜間或長時間照顧）與報酬不成正比，導致許多機構與員工不願承接，直接損害了家屬的喘息權利。

提案內容建議，衛福部可參照「消費者物價指數（CPI）」或「基本工資調幅」，建立每1至2年定期檢討並調升支付碼（B、G 碼）的常態機制，並確保調升之額度有一定百分比直接落實於第一線照護人員的薪資或勞動補貼中，另針對偏遠地區或高生活成本區域給予額外的支付加權。

對於提案內容，衛福部長照司副司長吳希文說明，長照服務照顧組合屬「實物給付」，與政府主動定期依物價指數調整、對弱勢民眾補助津貼費用的「現金給付」性質不同，且長照服務本質及內涵變動，與物價指數調整非完全一致，貿然依物價指數調整價格恐增加民眾負擔。

針對長照機構留人措施方面，吳希文說，照服員薪資已回歸與雇主議定，另考量住宿機構需輪三班，人力留任具有挑戰性，因此衛福部已透過「住宿式機構照顧服務員進階培訓獎勵計畫」給予通過培訓進階本國照服員津貼，每月提供獎勵金新臺幣5000元，持續4年提高留任意願。

此外，吳希文指出，為協助長照服務照顧組合提案的專業審查作業，如審查照顧組合提案的政策符合度、服務必要性、支付合理性及財務永續性等，衛福部已在今年4月修正相關作業原則，新增「專家小組」審查機制，各地方政府及全國性長照團體可提出申請，由衛福部評估辦理。

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