限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》芒果不只配冰 專家推入菜4吃法 入口消暑
〔健康頻道／綜合報導〕每年從4月份開始就是臺灣各式芒果上市的旺季，從懷舊的土芒果、風味香甜的愛文到大個頭的金煌，都有獨特風味。農糧署分享，芒果除了直接鮮食、打成果汁，其濃郁果香與酸甜口感，也很適合拿來入菜，從芒果炒牛柳、芒果炒飯、芒果莎莎醬到芒果咖哩醬，都能利用其酸甜果香，提升料理風味。
營養師高敏敏曾於臉書專頁發文指出，芒果不僅品種不同，營養也不同，通常包括以下營養素成分與作用，包括了膳食纖維，幫助腸道順暢增加飽足感；礦物質鎂，天然的神經安定劑穩定神經、提升睡眠品質；維生素C，抗壓、抗氧、養顏等，同時建議芒果每天吃1份即可、2份為限，以平常飯碗為基準，1份為裝到8分滿左右。
請繼續往下閱讀...
農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」表示，每年4月開始，台灣芒果陸續上市，不少人最熟悉的吃法是切盤、打果汁或做冰品。由於芒果本身帶有濃郁果香與酸甜口感，其實也非常適合用來入菜：
●芒果炒牛柳
推薦選用紮實的金煌，切塊後與牛柳或雞柳，搭配檸檬汁翻炒，酸甜解膩。
●芒果炒飯
推薦選用紮實的金煌，切丁後與白飯、鮮蝦、雞蛋等食材拌炒，色香味俱全。
●芒果莎莎醬
推薦選用酸甜的土芒果，切丁後混合小番茄、洋蔥、香菜辣椒與檸檬汁，適合搭雞柳或雞胸，酸甜清爽又開胃。
●芒果咖哩醬
推薦選用香氣濃的愛文燉煮咖哩，關火前再加入果泥，搭配洋蔥、椰奶等調味，濃郁中帶有果香。
芒果不只是夏季水果，搭配不同料理方式，也能變成開胃鹹食。依照不同品種特性選擇料理搭配，能讓芒果的香氣與口感發揮更多。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞