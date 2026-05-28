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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》芒果不只配冰 專家推入菜4吃法 入口消暑

2026/05/28 07:18

農糧署分享，芒果除了鮮食，也能做成炒飯、咖哩與莎莎醬等料理；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署分享，芒果除了鮮食，也能做成炒飯、咖哩與莎莎醬等料理；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕每年從4月份開始就是臺灣各式芒果上市的旺季，從懷舊的土芒果、風味香甜的愛文到大個頭的金煌，都有獨特風味。農糧署分享，芒果除了直接鮮食、打成果汁，其濃郁果香與酸甜口感，也很適合拿來入菜，從芒果炒牛柳、芒果炒飯、芒果莎莎醬到芒果咖哩醬，都能利用其酸甜果香，提升料理風味。

營養師高敏敏曾於臉書專頁發文指出，芒果不僅品種不同，營養也不同，通常包括以下營養素成分與作用，包括了膳食纖維，幫助腸道順暢增加飽足感；礦物質鎂，天然的神經安定劑穩定神經、提升睡眠品質；維生素C，抗壓、抗氧、養顏等，同時建議芒果每天吃1份即可、2份為限，以平常飯碗為基準，1份為裝到8分滿左右。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」表示，每年4月開始，台灣芒果陸續上市，不少人最熟悉的吃法是切盤、打果汁或做冰品。由於芒果本身帶有濃郁果香與酸甜口感，其實也非常適合用來入菜：

●芒果炒牛柳

推薦選用紮實的金煌，切塊後與牛柳或雞柳，搭配檸檬汁翻炒，酸甜解膩。

●芒果炒飯

推薦選用紮實的金煌，切丁後與白飯、鮮蝦、雞蛋等食材拌炒，色香味俱全。

●芒果莎莎醬

推薦選用酸甜的土芒果，切丁後混合小番茄、洋蔥、香菜辣椒與檸檬汁，適合搭雞柳或雞胸，酸甜清爽又開胃。

●芒果咖哩醬

推薦選用香氣濃的愛文燉煮咖哩，關火前再加入果泥，搭配洋蔥、椰奶等調味，濃郁中帶有果香。

芒果不只是夏季水果，搭配不同料理方式，也能變成開胃鹹食。依照不同品種特性選擇料理搭配，能讓芒果的香氣與口感發揮更多。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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