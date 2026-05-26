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打造嘉縣骨鬆肌少智慧照護網 大林慈濟獲SNQ國家品質標章

2026/05/26 17:39

 

嘉義縣大林慈濟榮獲SNQ國家品質標章認證。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣大林慈濟榮獲SNQ國家品質標章認證。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕因應高齡化社會帶來的骨質疏鬆與肌少症挑戰，嘉義縣衛生局攜手大林慈濟醫院、嘉義長庚醫院及南華大學，共同推動「嘉義骨鬆肌少症社區聯合照護計畫」，建立跨院、跨校、跨社區的整合照護模式。其中大林慈濟導入AI篩檢建立跨院、跨校、跨社區的整合照護模式，獲得「SNQ國家品質標章」認證。大林慈濟今舉辦成果發表，嘉義縣衛生局長趙紋華出席肯定大林慈濟在骨鬆照護的創新成果。

嘉義縣衛生局自2023年起整合醫院、衛生所與社區資源，推動「骨鬆肌少智慧聯合照護」計畫，打造「篩檢、轉診、運動、營養」一條龍服務模式，並依風險分級進行後續追蹤照護。

嘉義縣大林慈濟榮獲SNQ國家品質標章成果發表。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣大林慈濟榮獲SNQ國家品質標章成果發表。（記者蔡宗勳攝）

趙紋華指出，這個計畫除讓大林慈濟通過「SNQ國家品質標章」認證，嘉義縣衛生局也以「骨鬆肌少聯合照護」榮獲行政院國家發展委員會「政府服務獎－社會創新共融獎」，並在今年4月赴捷克國際研討會發表成果，展現嘉義健康治理成效。

大林慈濟醫院副院長陳金城表示，嘉縣老化的程度在台灣僅次於台北市，老人骨鬆、肌少、跌倒的問題嚴重，醫院用AI骨鬆影像判讀、骨密度與肌少症檢測，提升高風險族群早期發現與即時轉介效率。

嘉義縣衛生局團隊推動骨鬆照護網。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣衛生局團隊推動骨鬆照護網。（記者蔡宗勳攝）

斗六慈濟醫院院長簡瑞騰說，嘉義縣因人口老化，骨鬆與肌少症已成為重要健康議題，肯定團隊率先推動大規模篩檢與預防工作，守護縣民健康。

大林慈濟醫院骨科部主任謝明宏指出，醫院也導入Power BI「骨鬆治療成效管理」系統，即時監測治療成效、用藥遵從率、跌倒與再骨折風險，並建立急診預警與品質管理機制，「骨鬆肌少智慧聯合照護」計畫推動3年來，累計篩檢人數超過3萬4000人次，年度社區服務人次逾2萬5000人次。 

嘉義縣大林慈濟榮獲SNQ國家品質標章授證儀式。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣大林慈濟榮獲SNQ國家品質標章授證儀式。（記者蔡宗勳攝）

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