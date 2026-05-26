女勞工組裝車燈逾20年 趕工痛到難再做 竟是網球肘上身

網球肘症患者手舉鍋子時覺得痠痛。（示意圖，記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名50歲女勞工從事車燈組裝逾20年，工作時需雙手用力按壓組裝，她反映左手手肘外側疼痛反覆超過1年，今年過年前趕工，左手肘痛到無法工作，連擰毛巾都有困難。她到復健科就診，診斷是左手肱骨外上髁炎 （俗稱網球肘）的病症。

由於女患者無法繼續做車燈組裝工作，轉診到醫院職業醫學科申請職業病鑑定，醫療人員到作業現場訪視，確認女患者雙手有反覆抓握用力等高風險操作，判定此疾病與職業工作相關。患者接受相關治療改善後，並調整現場作業方式，避免持續性的傷害發生。

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網球肘症患者擰毛巾時會覺得疼痛困難。（示意圖，記者王俊忠攝）

郭綜合醫院職業醫學科醫師廖再緯指出，手肘外側的總伸腕肌腱附著於肱骨外上髁，因過度使用或創傷、在伸腕肌起始處產生微小撕裂，進而發炎，這症狀即俗稱「網球肘」。此傷病常見症狀為手肘外側疼痛與痠脹，尤其在握拳、提鍋子等重物、擰毛巾、滑手機或打網球、羽毛球時更明顯，疼痛感有時會延伸到前臂，按壓肘部外側有明顯壓痛感。部分患者會出現握力下降、手部易無力，嚴重時連拿杯子或開門把等動作都可能感到不適。

廖再緯表示，網球肘常見於需反覆使用手腕與前臂肌肉的動作，尤其是持續「手腕上翹」或「用力握持」的工作。像重複用滑鼠鍵盤、長時間滑手機、使用螺絲起子、搬重物、擰毛巾、切菜及木工敲打等，都易增加肌腱負擔。若姿勢不良、休息不足、突然增加運動量或長時間重複同一動作，更易造成手肘外側肌腱發炎與微小撕裂，形成網球肘。

為預防網球肘，廖再緯說要避免工作使用量突然暴增、改善手腕姿勢為自然舒服的角度、降低過度握力、使用合適的工具、每工作50分鐘休息10分鐘、加強前臂與肩膀肌力、做伸展前臂伸肌群與離心訓練（需到復健科），且工作時不要硬撐。

郭綜合醫院職業醫學科醫師廖再緯提醒，工作量宜避免突然暴增、使用合適工具、工作50分鐘需休息10分鐘等原則，防範網球肘上身。（記者王俊忠攝）

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