健康網》林慶台忘記熟人是誰！ 醫曝「正常老化」與失智差異處

65歲的林慶台出席原民台新戲《晴空下的13度》開鏡。（記者潘少棠攝）

〔健康頻道／綜合報導〕65歲的林慶台過去演出《賽德克·巴萊》入圍過金馬新人，他今和潘君侖、辛甘等藝人出席原民台新戲《晴空下的13度》開鏡，他提到自己去年6月生病，容易忘記事情，記憶力雖然衰退，但生活上沒有太大影響。根據佳齡診所醫師劉興政指出，正常老化的健忘是指偶一為之出現的記憶問題，不會影響日常生活；嚴重的記憶問題到失智程度則會明顯影響日常生活功能。

林慶台從牧師退休，他提到去年6月生病，高膽固醇、高血壓和糖尿病一起來，也容易忘記事情，連認識的牧師、教友跟他打招呼，他都會反問「你是誰」。他提到記憶力雖然衰退，但生活上沒有太大影響，而林慶台經紀人強調林慶台沒有失智，只是容易忘記事情。

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劉興政在佳齡診所專頁表示，正常老化的健忘是指偶一為之出現的記憶問題，不會影響日常生活；嚴重的記憶問題到失智程度則會明顯影響日常生活功能，如找不到回家的路、忘了家人是誰等。

劉興政說明，正常老化的健忘和失智症最大不同在於「功能性的損失」，健忘是正常神經退化而偶爾出現的記憶問題，並不會影響日常生活，但若問題嚴重影響而造成生活上的損失時，就要多留意是否為失智症。

劉興政提醒，從正常老化的健忘到嚴重記憶問題之間是一個慢慢進展的過程，比如思考困難，很難學會新東西等語言能力、定向能力、判斷力各方面的認知功能退化，而如果逐漸嚴重或合併出現其他認知功能障礙等，則建議就醫評估。

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