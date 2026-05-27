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健康網》孩子尿床別生氣 醫談4建議方針

2026/05/27 08:36

健康網》孩子尿床別生氣 醫談4建議方針

若青春期孩子發生尿床，對孩子的心理會有不小打擊。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕孩子若發生尿床，洗床單是很麻煩，通常父母會不大高興；甚至到了青春期還會發生的話，對孩子的心理會有不小的打擊。家健診所泌尿科醫師胡蔚祥在Thread「嘿 Wilson」表示，尿床（夜間遺尿）通常到5歲時還會有15%的孩子會有，其中每年有15%的孩子會自行緩解，到青春期仍約有1–2%。

胡蔚祥表示，可能原因有夜間尿量太多，或是夜間膀胱比較過動，又或者是睡得太熟了想尿尿的感覺沒辦法喚醒他。在沒有合併特殊疾病的狀況下，有幾個處理方法：

1.睡前適度限制水分攝取。

2.如果有便秘問題也要一起處理。

3.行為治療可以使用警報器讓他尿濕時會被鬧鐘叫醒。

4.若保守治療還是無法解決，可以到醫療院所進一步診斷，在合適的狀況配合醫生開立服用藥物。

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