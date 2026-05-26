國際麻疹疫情升溫！日本病例已超去年全年 孟加拉麻疹10年來最慘

疾管署今公布新增1例泰國境外移入麻疹病例，提醒民眾出國應注意防疫。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國際麻疹疫情持續升溫，日本今年麻疹病例已破479例，孟加拉更爆發近10年最嚴重疫情。疾管署指出，麻疹傳染力極高，民眾前往東南亞、日本等流行地區前，應確認是否完成MMR疫苗接種；返台後若有發燒、紅疹等症狀，應戴口罩並主動告知旅遊史。

疾管署今公布新增1例境外移入麻疹病例，為中部1名30多歲非本國籍女性，5月中旬自泰國來台旅遊後，陸續出現發燒、出疹等症狀，經就醫採檢後確診，研判感染地為泰國。

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疫情中心副主任李佳琳指出，國內今年截至目前累計10例麻疹病例，其中8例為境外移入，感染來源國包括越南、馬來西亞、美國、印度、印尼、吉爾吉斯、日本及泰國各1例，另有2例國內感染病例，目前皆已監測期滿。

全球麻疹疫情仍嚴峻，亞洲多國疫情持續擴大。其中，日本今年截至目前已累計479例病例，遠超過去年全年265例，4月至5月為流行高峰，病例多集中於20至29歲年輕族群，以東京都、神奈川縣及埼玉縣最為嚴重，多數患者疫苗接種史不明、未接種或僅接種1劑疫苗。

另外，孟加拉自今年3月加強監測後，已累計超過6萬540例疑似病例，並造成512人死亡，成為近10年來最嚴重疫情，約81%病例為5歲以下幼童，疫情已遍及全國各行政區，其中首都達卡最為嚴峻，占全國病例數一半以上。東南亞包括越南、印尼及泰國等國，也持續出現病例並向其他國家輸出。

歐洲疫情同樣升溫，今年3月共有12國通報172例病例，較前1個月增加，以保加利亞52例、義大利44例最多；近12個月累計已達3,098例。美洲今年則已有16個國家與地區通報2萬332例確診病例，較去年同期大增，並造成25人死亡，其中以墨西哥、瓜地馬拉、美國及加拿大病例最多，約占98%，且約三分之二患者沒有疫苗接種史。

副署長曾淑慧昨表示，孟加拉這波麻疹疫情與COVID-19期間常規兒童疫苗接種中斷，造成「免疫缺口」有關。孟加拉在疫情前，麻疹第一劑疫苗覆蓋率約達97%，第二劑約83%，但COVID-19疫情期間，因封城、醫療資源轉向防疫、家長減少帶孩子就醫，以及偏遠地區疫苗外展服務中斷，導致大量兒童錯過接種時機。

曾淑慧提醒，麻疹傳染力極高，可透過空氣與飛沫傳播，民眾若前往疫情流行地區，應確認是否已完成MMR疫苗接種。返國後若出現發燒、咳嗽、流鼻水、紅眼或出疹等症狀，應儘速戴口罩就醫，並主動告知旅遊史，以利醫師診斷與防疫單位及早介入。

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