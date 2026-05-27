健康網》補鐵搭錯恐白補！ 研究曝4食材配紅茶鐵質狂降60％

食農專家韋恩指出，紅茶中的鞣酸會降低鐵質吸收率，降幅甚至達60%以上；常見植物性鐵質食物影響最大；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人習慣用餐配紅茶，但若搭錯食物，恐讓營養流失。食農專家韋恩表示，研究指出，紅茶中的鞣酸會降低鐵質吸收率，降幅甚至達60%以上；常見植物性鐵質食物如菠菜、納豆、豆腐、蛋黃等，影響最大。此外，紅茶所含茶紅素和茶黃素，也會影響澱粉和蛋白質的消化效率。建議經期女性、孕婦等5大族群，攝取含鐵餐食前後，至少應間隔1到2小時再喝紅茶，以免營養白白流失。

植物性鐵質食物吸收率降

韋恩於臉書粉專與網頁發文指出，喝紅茶配餐很常見，但紅茶中的鞣酸會在消化道裡和鐵離子結合，形成身體無法吸收的複合物，直接隨糞便排出。研究顯示，含鐵餐食同時飲用紅茶，非血紅素鐵質的吸收率下降達60%以上；其中影響最大的是植物性鐵質食物，如菠菜、納豆、豆腐、蛋黃等。這類食物本來吸收率就低，再遇上鞣酸，吸收效果更差。至於動物性的鐵質食物來源，如牛肉、豬肝、鮪魚、鰹魚，所受到的干擾則較小。

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韋恩說明，紅茶不只影響鐵的吸收，紅茶的茶紅素和茶黃素也會抑制澱粉酶與蛋白酶的活性，影響澱粉和蛋白質的消化效率。目前這個方向的臨床研究仍少於鐵吸收的相關文獻，但體外與動物實驗的證據方向一致。

5族群補鐵須留意時機

韋恩提醒，紅茶本身的多酚成分，對心血管健康具有正面效益，完全不必因此放棄飲茶習慣。對鐵質補充有需求的族群，調整飲用時機是目前證據支持的最直接策略。研究建議，含鐵餐食前後至少間隔1到2小時再飲茶，可有效避免鞣酸與膳食鐵在消化道中相遇。他指出，尤其以下5族群的鐵需求量高於一般成年男性，飲茶時機對於鐵質攝取效率影響大：

●經來潮的女性：每個月因月經流失的鐵量約15至30毫克。

●孕婦：胎兒發育及母體血液量增加，使鐵需求大幅上升。

●成長期兒童與青少年：骨骼與肌肉快速發育期間，鐵需求持續增加。

●確診缺鐵性貧血者：補充鐵劑期間搭配含鞣酸 飲品會降低補充效果。

●純素食或全素飲食者：膳食鐵幾乎全來自非血鐵質。

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