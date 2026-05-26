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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

發病1天就奪命！60多歲婦染「流腦」死亡 高燒、頭痛別輕忽

2026/05/26 14:58

疾管署提醒，流腦典型症狀包括發燒、劇烈頭痛與頸部僵硬，嚴重時可能引發敗血症與休克。（記者侯家瑜攝）

疾管署提醒，流腦典型症狀包括發燒、劇烈頭痛與頸部僵硬，嚴重時可能引發敗血症與休克。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕疾管署公布今年首例流行性腦脊髓膜炎死亡病例，中部1名60多歲女性感染B型腦膜炎雙球菌，從症狀惡化到死亡僅1天。醫師提醒，流腦病程進展快速，若出現發燒、劇烈頭痛、頸部僵硬等症狀，應儘速就醫。

防疫醫師林詠青表示，該名女性本身有高血壓病史，5月7日開始出現發燒、嘔吐、腹瀉、頭暈、畏寒及全身無力等症狀，隔天至急診就醫時，病情已快速惡化，出現發紺與呼吸衰竭，醫院緊急插管並施行心肺復甦術搶救，但仍於當日不幸死亡，死因為呼吸衰竭及彌漫性血管內凝血。經檢驗確認感染腦膜炎雙球菌B型。

林詠青指出，流行性腦脊髓膜炎主要透過感染者或帶菌者的飛沫、鼻咽分泌物傳播，通常需長時間密切接觸才容易感染，例如親吻、共同生活或近距離咳嗽等。健康民眾中約有5%至10%可能為無症狀帶菌者，但只有少數人會進一步發展成侵襲性感染，免疫力較差者風險更高。

他提醒，典型症狀包括發燒、劇烈頭痛、頸部僵硬、噁心、嘔吐及出血性皮疹，嚴重時甚至可能引發敗血症、肺炎、腦膜炎或休克，致死率最高可達4成。尤其1歲以下嬰兒症狀不典型，可能只有發燒、躁動、哭鬧、不易餵食等情況，更容易被忽略。

他表示，目前已匡列家屬及醫院接觸者共20人，均完成預防性投藥及健康監測，截至5月18日監測期滿，皆未出現疑似症狀。

疫情中心副主任李佳琳指出，今年國內累計已有8例流行性腦脊髓膜炎病例，高於2017年至2025年同期的0至6例。近10年病例以25歲至64歲及65歲以上族群最多，感染型別則以B型腦膜炎雙球菌最常見。

副署長曾淑慧提醒，民眾應避免長時間待在擁擠、通風不良場所，並落實手部及呼吸道衛生。高風險族群，包括脾臟功能缺損、免疫低下、HIV感染者，或需前往流行地區者，也可經醫師評估後，自費接種B型及4價流行性腦脊髓膜炎疫苗。

疾管署公布今年首例流行性腦脊髓膜炎死亡病例。（記者侯家瑜攝）

疾管署公布今年首例流行性腦脊髓膜炎死亡病例。（記者侯家瑜攝）

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