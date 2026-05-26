自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》做檢查竟可能腎衰竭！ 研究警：高齡、糖尿病患最危險

2026/05/26 20:22

醫師洪永祥歸納「7大醫療性傷腎行為排行榜」，其中非類固醇止痛藥高居第一名；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師洪永祥歸納「7大醫療性傷腎行為排行榜」，其中非類固醇止痛藥高居第一名；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人以為只要不亂吃偏方，按時就醫就能保護腎臟。洪永祥診所院長、腎臟科醫師洪永祥指出，許多急性腎損傷其實發生在「標準醫療過程」中。根據《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）資料，醫院內不少急性腎損傷與藥物毒性、顯影劑及不當點滴處置有關，尤其65歲以上長者、糖尿病、高血壓、慢性腎病與長期缺水者，都是高風險族群。

洪永祥於臉書粉專「洪永祥診所」發文分享，根據《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）資料，醫院裡發生的「急性腎損傷」，很大一部分竟然是藥物毒性、檢查用的顯影劑，或點滴處置不當所一手造成的。尤其65歲以上長者、糖尿病、高血壓、慢性腎病與長期缺水者，都是高風險族群。

洪永祥從臨床典型案例剖析，他提到，一名72歲慢性腎衰竭第三期患者，因膝蓋痛服用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），之後接受大腸鏡清腸處置，因嚴重腹瀉與脫水導致急性腎損傷，肌酸酐72小時內暴增4倍，差一點就面臨緊急洗腎。

他進一步歸納7大醫源性傷腎行為排行榜，提醒民眾提高警覺：

1.非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）。這類藥物常見於感冒藥、關節痛、牙痛與痠痛貼布，會導致腎臟血管收縮、影響血流灌注，長期或高劑量使用，急性腎損傷風險可增加2倍以上。

2.含碘顯影劑，包括電腦斷層與心導管檢查常使用的藥劑。顯影劑可能導致腎臟缺血缺氧，糖尿病與原本腎功能不佳患者風險更高。

3.強效抗生素，如萬古黴素（Vancomycin）與胺基醣苷類藥物，在重症與低血壓患者身上，容易引發急性腎小管壞死。

4.長期服用胃藥PPI，包括Omeprazole與Lansoprazole等，可能引發免疫性間質性腎炎，且初期症狀不明顯。

5.大腸鏡前清腸處置。部分高磷瀉劑可能造成急性磷酸鹽腎病變，加上腹瀉與限水，更容易誘發脫水性腎損傷。

6.傳統化療藥物順鉑（Cisplatin），因具有重金屬毒性，可能直接破壞腎小管細胞，甚至引發腫瘤溶解症候群。

7.基層常見的「感冒消炎止痛針」，高濃度NSAIDs與類固醇混合注射，在脫水狀態下可能直接衝擊腎臟。

洪永祥提醒，任何醫療行為都有風險，特別是高齡與慢性病患者，更應主動告知醫師自身腎功能狀況，避免脫水與自行混用藥物，才能降低急性腎損傷與洗腎風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中