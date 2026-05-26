健康網》做檢查竟可能腎衰竭！ 研究警：高齡、糖尿病患最危險

醫師洪永祥歸納「7大醫療性傷腎行為排行榜」，其中非類固醇止痛藥高居第一名；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人以為只要不亂吃偏方，按時就醫就能保護腎臟。洪永祥診所院長、腎臟科醫師洪永祥指出，許多急性腎損傷其實發生在「標準醫療過程」中。根據《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）資料，醫院內不少急性腎損傷與藥物毒性、顯影劑及不當點滴處置有關，尤其65歲以上長者、糖尿病、高血壓、慢性腎病與長期缺水者，都是高風險族群。

洪永祥於臉書粉專「洪永祥診所」發文分享，根據《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）資料，醫院裡發生的「急性腎損傷」，很大一部分竟然是藥物毒性、檢查用的顯影劑，或點滴處置不當所一手造成的。尤其65歲以上長者、糖尿病、高血壓、慢性腎病與長期缺水者，都是高風險族群。

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洪永祥從臨床典型案例剖析，他提到，一名72歲慢性腎衰竭第三期患者，因膝蓋痛服用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），之後接受大腸鏡清腸處置，因嚴重腹瀉與脫水導致急性腎損傷，肌酸酐72小時內暴增4倍，差一點就面臨緊急洗腎。

他進一步歸納7大醫源性傷腎行為排行榜，提醒民眾提高警覺：

1.非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）。這類藥物常見於感冒藥、關節痛、牙痛與痠痛貼布，會導致腎臟血管收縮、影響血流灌注，長期或高劑量使用，急性腎損傷風險可增加2倍以上。

2.含碘顯影劑，包括電腦斷層與心導管檢查常使用的藥劑。顯影劑可能導致腎臟缺血缺氧，糖尿病與原本腎功能不佳患者風險更高。

3.強效抗生素，如萬古黴素（Vancomycin）與胺基醣苷類藥物，在重症與低血壓患者身上，容易引發急性腎小管壞死。

4.長期服用胃藥PPI，包括Omeprazole與Lansoprazole等，可能引發免疫性間質性腎炎，且初期症狀不明顯。

5.大腸鏡前清腸處置。部分高磷瀉劑可能造成急性磷酸鹽腎病變，加上腹瀉與限水，更容易誘發脫水性腎損傷。

6.傳統化療藥物順鉑（Cisplatin），因具有重金屬毒性，可能直接破壞腎小管細胞，甚至引發腫瘤溶解症候群。

7.基層常見的「感冒消炎止痛針」，高濃度NSAIDs與類固醇混合注射，在脫水狀態下可能直接衝擊腎臟。

洪永祥提醒，任何醫療行為都有風險，特別是高齡與慢性病患者，更應主動告知醫師自身腎功能狀況，避免脫水與自行混用藥物，才能降低急性腎損傷與洗腎風險。

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