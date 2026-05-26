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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

全球登革熱破百萬例 台灣境外病例主要來自這3國

2026/05/26 14:56

東南亞登革熱升溫，疾管署示警台灣已出現本土病例。（記者侯家瑜攝）

東南亞登革熱升溫，疾管署示警台灣已出現本土病例。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕全球登革熱疫情持續升溫，今年已累計超過102萬例。台灣目前已出現首例本土病例，隨著台灣進入梅雨季，加上近期高溫炎熱，病媒蚊孳生風險增加，疾管署呼籲民眾清除積水、防蚊並提高警覺，若從東南亞返國後出現發燒、肌肉痠痛或紅疹等症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊史。

國內上週新增今年首例登革熱本土病例，為居住高雄市前鎮區60多歲男性，5月23日發病，隱藏期0日，感染登革病毒第一型，目前基因定序結果尚未確定。疾管署副署長曾淑慧補充，高雄市衛生局已有做擴大疫調，目前採檢400多例個案，有結果的全部都是陰性。今年首例比去年早，去年第一例在8月。

疫情中心副主任李佳琳表示，截至今年5月25日，國內累計64例登革熱確定病例，其中1例為本土病例，其餘63例皆為境外移入，感染來源以東南亞及南亞國家為主，其中又以印尼19例最多，其次為馬爾地夫14例及越南8例，整體病例數與去年同期69例相當。

截至今年4月，全球已累計超過102萬例登革熱病例、300多例死亡，疫情主要集中於美洲，以巴西、玻利維亞病例數最多，蓋亞那疫情也快速升溫。亞洲鄰近國家方面，越南、馬來西亞、斯里蘭卡、孟加拉及東帝汶等地疫情近期皆有上升，其中越南、斯里蘭卡、柬埔寨與寮國病例數更高於去年同期，隨著雨季到來，預估疫情還會持續攀升。

曾淑慧指出，登革熱病媒蚊喜歡棲息於戶外草叢、灌木叢及室內陰暗角落，吸血後會尋找積水處產卵，因此民眾務必落實「巡、倒、清、刷」防蚊4步驟，包括主動巡查室內外環境、倒除積水、清理廢棄容器，以及刷洗容器內壁去除蟲卵。像是輪胎、鐵鋁罐、寶特瓶、盆栽底盤及帆布等，都容易成為病媒蚊孳生熱點。

登革熱常見症狀包括發燒、頭痛及肌肉關節痠痛。（疾管署提供）

登革熱常見症狀包括發燒、頭痛及肌肉關節痠痛。（疾管署提供）

曾淑慧提醒，民眾從事戶外活動時，建議穿著淺色長袖衣褲，並使用含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分的防蚊液。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痠痛、關節痛或紅疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊史。

疾管署也提醒，近期有前往東南亞、南亞等疫情流行地區的民眾，返國入境時若身體不適，應主動告知機場檢疫人員；同時呼籲醫療院所提高警覺，落實TOCC詢問，必要時使用NS1快篩試劑及早診斷與通報，以利防疫單位即時介入，避免社區疫情擴大。

民眾應落實「巡、倒、清、刷」防止病媒蚊孳生。（疾管署提供）

民眾應落實「巡、倒、清、刷」防止病媒蚊孳生。（疾管署提供）

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