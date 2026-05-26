健康網》自慰不傷性功能 醫解析3大男性健康疑慮

很多人發現「表現不如預期」時，第一反應就是去找壯陽藥。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕輝達泌尿科院長、泌尿科醫師張英傑在臉書粉專「穩紮穩打 輝達泌尿科院長 張英傑醫師 台中彰化南投 攝護腺包皮槍性功能障礙推薦」表示，許多男性到了泌尿科診間，通常會說一句「醫師，我那個... ...」。接著就是一陣沉默，或是有些不好意思地低下頭。其實，泌尿科雖然不完全等於性愛治療，但這方面的困擾，確實是很多男性前來診間最關心的事。

張英傑表示，大家對「性」的焦慮是來自於網路上的迷思。張英傑用醫學的角度，幫大家釐清最常遇到的三個疑問：

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適度自慰其實並不會導致性功能障礙

民間常有「精盡人亡」或傷身的說法，其實在醫學上是沒有根據的。 適度的自慰不僅無害，反而對身體有正面幫助：紓解日常壓力、提升專注力與自信心、改善睡眠品質。只要不過度沉迷、不影響日常生活，這都是正常的生理現象，不需要給自己太大的心理負擔。

不舉不能只靠壯陽藥解決

很多人發現「表現不如預期」時，第一反應就是去找壯陽藥。如果你本身患有慢性病（如高血壓、糖尿病），千萬別只靠藥物。因為勃起功能有時是身體的「健康警訊」：

●單吃壯陽藥無法解決根本的血管或神經問題。

●可能因此忽略了慢性病的惡化。

最好的做法是先控制好本身的疾病，底子打好了，性功能自然會改善。

別因為擔心副作用就隨意停掉慢性藥

這是我最常在門診叮嚀患者的一點。有些朋友擔心吃血壓藥或血糖藥會「影響雄風」，就自作主張停藥，這其實非常危險。張英傑強調，只有極少數藥物會直接影響勃起功能。同時，不受控的糖尿病與心血管疾病，才是傷害性功能的元兇。 隨意停藥不僅不會讓你更勇猛，反而可能讓血管狀況變差，導致更嚴重的後果。

攝護腺與性功能的健康，往往反映了全身的狀態。如果你心中也有這些欲言又止的問題，或是覺得最近的表現和以前不太一樣， 找泌尿科醫師詳細討論，針對你的身體狀況做調整， 比起自己上網亂猜或亂買藥，更能幫你找回「性」福人生。

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