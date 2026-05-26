自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》自慰不傷性功能 醫解析3大男性健康疑慮

2026/05/26 21:32

很多人發現「表現不如預期」時，第一反應就是去找壯陽藥。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

很多人發現「表現不如預期」時，第一反應就是去找壯陽藥。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕輝達泌尿科院長、泌尿科醫師張英傑在臉書粉專「穩紮穩打 輝達泌尿科院長 張英傑醫師 台中彰化南投 攝護腺包皮槍性功能障礙推薦」表示，許多男性到了泌尿科診間，通常會說一句「醫師，我那個... ...」。接著就是一陣沉默，或是有些不好意思地低下頭。其實，泌尿科雖然不完全等於性愛治療，但這方面的困擾，確實是很多男性前來診間最關心的事。

張英傑表示，大家對「性」的焦慮是來自於網路上的迷思。張英傑用醫學的角度，幫大家釐清最常遇到的三個疑問：

適度自慰其實並不會導致性功能障礙

民間常有「精盡人亡」或傷身的說法，其實在醫學上是沒有根據的。 適度的自慰不僅無害，反而對身體有正面幫助：紓解日常壓力、提升專注力與自信心、改善睡眠品質。只要不過度沉迷、不影響日常生活，這都是正常的生理現象，不需要給自己太大的心理負擔。

不舉不能只靠壯陽藥解決

很多人發現「表現不如預期」時，第一反應就是去找壯陽藥。如果你本身患有慢性病（如高血壓、糖尿病），千萬別只靠藥物。因為勃起功能有時是身體的「健康警訊」：

●單吃壯陽藥無法解決根本的血管或神經問題。

●可能因此忽略了慢性病的惡化。

最好的做法是先控制好本身的疾病，底子打好了，性功能自然會改善。

別因為擔心副作用就隨意停掉慢性藥

這是我最常在門診叮嚀患者的一點。有些朋友擔心吃血壓藥或血糖藥會「影響雄風」，就自作主張停藥，這其實非常危險。張英傑強調，只有極少數藥物會直接影響勃起功能。同時，不受控的糖尿病與心血管疾病，才是傷害性功能的元兇。 隨意停藥不僅不會讓你更勇猛，反而可能讓血管狀況變差，導致更嚴重的後果。

攝護腺與性功能的健康，往往反映了全身的狀態。如果你心中也有這些欲言又止的問題，或是覺得最近的表現和以前不太一樣， 找泌尿科醫師詳細討論，針對你的身體狀況做調整， 比起自己上網亂猜或亂買藥，更能幫你找回「性」福人生。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中